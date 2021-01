L1 - Strasbourg - Reims : les compos probables

Strasbourg reçoit le Stade de Reims ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Thierry Laurey devra composer sans Mohamed Simakan, Matz Sels et Lebo Mothiba qui sont tous les trois blessés. Kenny Lala est de son côté en instance de départ et Aholou est lui suspendu pour ce match. Du côté des Rémois, Marshall Munetsi, Arbër Zeneli et Fraser Hornby souffrent de différents pépins physiques et ne seront pas du voyage en Alsace.

RC STRASBOURG - STADE DE REIMS

Ligue 1 - 22e Journée

Strasbourg : Kawashima - Carole, Mitrovic (cap), Djiku, Caci - Sissoko, Liénard - Diallo, Thomasson, Bellegarde - Ajorque

Reims : Rajkovic - Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Foket - Cassama, Chevalerin, Berisha - Doumbia, Dia, Mbuku