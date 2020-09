L1 - Strasbourg remporte le duel des mal classés face à Dijon (résumé)

Ce dimanche après-midi, le Racing Club Strasbourg Alsace est venu à bout du Dijon FCO (1-0), lors de la 4ème journée de Ligue 1. Dominateurs, les Bleu-et-Blanc remportent logiquement leur premier succès de la saison et laissent la place de lanterne rouge aux Bourguignons.

Ligue 1 - 4e Journée Strasbourg 1 - 00 - 0 Dijon S. Mitrovic 80'



Sous un beau soleil et devant ses peu nombreux mais bruyants supporters, le Racing a réalisé la meilleure entame, déterminé à enfin lancer sa saison. Sur une tête piquée des 6 mètres, Alexander Djiku a rapidement pensé ouvrir le score et offrir l'avantage aux siens mais le cadre s'est dérobé (9ème). Pas plus de réussite, en milieu de premier acte, pour Mohamed Simakan. Sur un bon coup-franc botté par Kenny Lala, le numéro 2 des Bleu-et-Blanc, des 6 mètres, a placé une belle tête qui est venue heurter la transversale d'Alfred Gomis (25ème). Rageant pour le Racing qui a laissé passer deux belles occasions de concrétiser sa supériorité ! Dominateurs mais inefficaces, les Strasbourgeois ont alors regagné les vestiaires avec des regrets. Le DFCO, de son côté, n'a pas montré grand chose lors de ce premier acte et a rallié la pause avec un score nul et vierge très flatteur.

Dès la reprise, le Racing a remis le pied sur le ballon et les vagues alsaciennes se sont rapidement succédées sur le but bourguignon. Finalement, après un but refusé à Adrien Thomasson pour une faute de main de Ludovic Ajorque (62ème), puis un poteau trouvé sur une belle tête smashée d'Idriss Saadi (78ème), les hommes de Thierry Laurey sont parvenus à faire rompre l'arrière garde dijonnaise. Sur un bon centré déployé du gauche par l'entrant Dimitri Liénard, Stefan Mitrovic a placé un coup de casque rageur pour enfin battre Alfred Gomis (1-0, 81ème). La Meinau pouvait chavirer de bonheur... mais se devait de rester concentrée !

Car oui, la fin de match s'est avérée très animée. Idriss Saadi a d'abord raté le break dans une occasion où il aurait pu (dû ?) obtenir un penalty (84ème). Puis Bingourou Kamara, quelques instants plus tard, a sauvé les siens grâce à une manchette du bras droit devant Rayan Philippe (86ème). Enfin, Alfred Gomis s'est offert un double parade décisive devant Sanjin Prcic puis Idriss Saadi (88ème), empêchant à son tour le score d'évoluer. Après trois défaites, le RCSA s’offre donc son premier succès de l'exercice, qui lui permet de grimper à la dix-huitième place du classement (3 points). Le DFCO, lui, enchaîne un quatrième revers de rang et est bon dernier (0 point).

L'HOMME DU MATCH

Stefan Mitrovic : solide sur le plan défensif, le capitaine alsacien a surtout eu le mérite de placer un coup de tête rageur et gagnant qui a offert un succès bienvenu aux Bleu-et-Blanc.