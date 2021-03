L1 - Strasbourg s'offre le scalp de Monaco ! (analyse et notes RCSA-ASM)

Après douze matches sans défaite (10 victoires, 2 nuls), l'AS Monaco a renoué avec le mauvais goût du revers en tombant logiquement sur la pelouse du Racing Club Strasbourg Alsace (1-0), ce mercredi soir, lors de la 28ème journée de Ligue 1. Frédéric Guilbert, buteur héroïque dans le temps additionnel, a offert un succès mérité à des Bleu-et-Blanc conquérants.

Ligue 1 - 28e Journée Strasbourg 1 - 00 - 0 Monaco F. Guilbert 91'



LE FAIT DU MATCH

Strasbourg se montre menaçant, Monaco tient bon sous l'orage ! En l'espace de dix petites minutes, après l'heure de jeu, les Bleu-et-Blanc ont connu un très gros temps fort, se créant trois belles occasions de prendre l'avantage. Sur un ballon repoussé par Benoît Badiashile, Ludovic Ajorque a d'abord armé une reprise de volée limpide du pied droit, magnifiquement détournée du pied par un Benjamin Lecomte très inspiré (64ème). Puis, à peine quatre petites minutes plus tard, sur un ballon perdu devant sa surface par un Guillermo Maripan en-dedans ce soir, il a fallu un retour salvateur d'Aurélien Tchouaméni pour empêcher Habib Diallo de se présenter au duel face au portier asémiste (68ème). Enfin, sur un très bon centre déployé depuis la gauche du terrain par Anthony Caci, Caio Henrique, sous le pressing de Ludovic Ajorque, est passé tout, tout près du c.s.c. mais Benjamin Lecomte, encore lui, s'est fendu sur sa ligne d'un arrêt peu académique mais décisif, du pied gauche (70ème).

LE BUT

1-0 (90ème+1) : Le RCSA fait plier l'AS Monaco ! Frédéric Guilbert est trouvé au milieu de terrain. Le latéral droit, pas attaqué, pousse son effort. Arrivé aux 20 mètres, légèrement excentré à gauche, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux déclenche une frappe du pied gauche croisée à ras de terre. Benjamin Lecomte, trop court, ne peut qu'effleurer le cuir, qui termine sa course dans le petit filet intérieur de son but. C'est la toute première réalisation inscrite cette saison en Ligue 1 par le numéro 4 des Bleu-et-Blanc.

L'HOMME DU MATCH

Frédéric Guilbert (RC Strasbourg Alsace). Dans son couloir droit, le joueur prêté par Aston Villa a livré un match plein. Très souvent sollicité, il a plutôt bien utilisé le cuir (2 passes clés, 7 centres) et a été récompensé de son bel apport offensif en inscrivant le but de la victoire, d'une jolie frappe du gauche (2 tirs au total). Sur le plan défensif, il a également assuré (3 dégagements, 2 interceptions, 5 tacles).

LES CONSÉQUENCES

Auteurs d'un très gros match à Lille dimanche après-midi (0-0), les joueurs du Racing ont remis le couvert en ce mercredi soir. Après une première période plutôt moyenne, les hommes de Thierry Laurey ont totalement dominé la seconde et multiplié les occasions jusqu'à faire céder l'arrière-garde monégasque. Suite à cette belle victoire, les Bleu-et-Blanc, désormais invaincus depuis quatre matches (2 succès, 2 nuls), grimpent à la quatorzième place du classement (33 points).

Dans un jour sans et totalement inoffensifs, les Monégasques s'inclinent logiquement en Alsace. À l'issue de court revers, qui met fin à une magnifique série de 12 matches sans défaite, les protégés de Niko Kovac perdent gros dans le très haut du tableau puisque l'OL, le PSG et le LOSC se sont imposés. Quatrièmes (55 points), les Asémistes comptent quatre longueurs de retard sur les Lyonnais (59 points), cinq sur les Parisiens (60 points) et sept sur les Lillois (62 points).