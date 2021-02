L1 - Strasbourg se remet sur le droit chemin à Metz (analyse)

Strasbourg s'impose (1-2) à Metz lors d'une rencontre comptant pour la 25ème journée de Ligue 1. Thomas Delaine (17ème) est l'unique buteur du côté des Messins et c'est un doublé d'Adrien Thomasson (33ème, 83ème) qui permet aux Alsaciens de repartir avec les trois points.

LE FAIT DU MATCH

Deux équipes sur les nerfs. Ni le FC Metz et ni le RC Strasbourg n'ont dominé l'intégralité de cette rencontre ce dimanche, car les deux écuries ont malheureusement fait preuve d'une trop grande fébrilité durant ce match. Les Messins et Strasbourgeois ont commis de nombreuses fautes (27) et ont vu à de multiples reprises Mikael Lesage les rappeler à l'ordre durant la partie. Aucune des deux équipes n'a pu vraiment par conséquent développer son propre jeu compte tenu des nombreux coups de sifflet de l'homme en jaune.

LES BUTS

1-0 (17ème) : Metz ouvre le score ! La défense messine repousse un corner strasbourgeois et part en contre-attaque à toute vitesse. Papa Ndiaga Yade remonte le terrain sur 50 mètres puis lance Thomas Delaine dans la profondeur. Ce dernier se présente en face à face avec Kawashima et l'ajuste d'un petit piqué. Le ballon heurte la tête du gardien japonais puis le poteau avant de franchir la ligne de but.

1-1 (33ème) : Égalisation de Strasbourg ! Jean-Eudes Aholou est à la réception à l'entrée de la surface d'un centre de Liénard venu de la gauche. L'Ivoirien se décale avant d'adresser un ballon au coeur de la défense messine. Adrien Thomasson surgit et enchaine après son contrôle du bout pied d'un subtil extérieur qui bat Oukidja.

1-2 (83ème) : Strasbourg prend l'avantage ! Sur un centre venu de la droite de Guilbert, Adrien Thomasson se faufile entre les défenseurs messins et vient placer une tête au premier poteau qui propulse le cuir dans la lucarne d'Oukidja.

L'HOMME DU MATCH

Adrien Thomasson, le chef d'orchestre. Dans une rencontre assez hachée où il aura été compliqué de voir des actions correctement construites, le milieu de terrain de 27 ans a survolé techniquement les débats cet après-midi. Positionné en numéro dix, le franco-croate a pris le jeu strasbourgeois à son compte et a à maintes reprises distillé plusieurs ballons qui auraient pu se transformer en passes décisives avec plus de réalisme de la part des attaquants alsaciens. L'ancien nantais termine tout de même ce match avec deux buts et permet à son équipe de prendre les trois points sur la pelouse du stade Saint-Symphorien.

LES CONSÉQUENCES

Le FC Metz rate l'occasion de rentrer dans le top 5 avec cette défaite et peut nourrir des regrets. Les hommes de Frédéric Antonetti (6èmes, 35 points) ne comptent plus que trois points de retard sur la cinquième place qui est actuellement détenue par le Stade Rennais.

Strasbourg met un terme à sa série de cinq matchs sans victoire et s'éloigne enfin un peu de la zone rouge. Les Alsacien (16èmes, 26 points) ont désormais six points d'avance sur la place de barragiste.