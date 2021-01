L1 - Strasbourg surprend Lens (résumé)

Strasbourg s'est imposé (0-1) face au RC Lens ce samedi soir lors d'une rencontre comptant pour la 19ème journée de Ligue 1. En première mi-temps, ce sont les Strasbourgeois qui démarrent fort la rencontre. Si le ballon se trouve majoritairement dans les pieds des Sang et Or, ces derniers ne se montrent pas suffisamment tranchants et manquent de vitesse dans leur jeu. À l'inverse, leur adversaire du soir monte en puissance et ne loupe pas une occasion de faire mal aux Lensois.

Après environ vingt minutes de jeu, Habib Diallo profite d'un centre venu de la gauche détourné par un défenseur de Lens pour ajuster à bout portant Jean-Louis Leca (0-1, 21ème). Malgré de meilleures intentions en seconde période, les hommes de Franck Haise ont joué plus haut mais n'ont jamais vraiment mis en danger Eiji Kawashima. Grâce à cette victoire, Strasbourg grimpe au classement (15ème, 20 points) et s'éloigne de la zone rouge. Le RC Lens, de son côté, fait du surplace (9ème, 27 points) mais compte 13 points d'avance sur la place de barragiste.

Ligue 1 - 19e Journée Lens 0 - 10 - 1 Strasbourg 21' H. Diallo



LES RÉSULTATS DE LA 19ÈME JOURNÉE DE LIGUE 1

Samedi 9 janvier