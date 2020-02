L1 - Strasbourg vient à bout de Toulouse

Le Toulouse Football Club n'a pas confirmé son point pris à l'extérieur et s'est de nouveau incliné face à Strasbourg (0-1), ce mercredi, lors de la 23ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 23e Journée Toulouse 0 - 10 - 0 Strasbourg 75' A. Waris



Quelques jours après avoir mis fin à leur série de défaites en accrochant le nul à Amiens (0-0), les Toulousains sont bien entrés dans leur match face à Strasbourg. Malgré des erreurs techniques d'un côté comme de l'autre, les Violets se sont peu à peu montrés dangereux grâce à leurs deux ailiers, Dossevi et Saïd. La première banderille a été lancée par Boisgard, auteur d'une frappe non cadrée après s'être faufilé dans la surface (17e). Derrière, Zohi a eu une double opportunité pour inquiéter Kalinic mais l'attaquant strasbourgeois s'est manqué par deux fois (21e). A la demi-heure de jeu, Dossevi a de nouveau pris son couloir avec succès avant d'adresser un bon centre vers Saïd. L'intervention in extremis de Djiku a sauvé les Strasbourgeois (30e). Dans les rangs alsaciens, Zohi était l'homme le plus en vue et il s'est de nouveau illustré par un bel enchaînement technique qui a débouché sur une frappe déviée par Kalinic (33e). Après un départ timide, la fin de première période s'est animée et Koulouris s'est montré à son tour avec une frappe sur laquelle Djiku est encore une fois intervenu, en taclant (38e). Vigilant, Kalinic s'est bien couché sur un tir lointain de Bellegarde (42e). A la pause, les deux équipes ne s'étaient toujours pas départagées.

Au retour des vestiaires, les Strasbourgeois sont passés tout près de prendre les devants. Des vingt-cinq mètres, Ajorque a pris sa chance du gauche mais sa frappe a terminé sa course sur le montant (49e). Quelques minutes plus tard, Thomasson a légèrement trop croisé sa reprise sur un excellent service de Lala (53e). La réponse de Toulouse est arrivée sur phase arrêtée avec une tête de Diakité sur corner (66e). Le tournant du match est alors arrivé juste avant l'entame du dernier quart d'heure. Entré en jeu à la place de Bellegarde (73e), Waris a ouvert le score, et son compteur avec Strasbourg. Lancé en profondeur par Thomasson après une erreur de Diakité, le néo-strasbourgeois a ajusté Kalinic d'un tir au sol (75e). Dans la foulée, les Toulousains ont tenté de réagir mais, symbole d'une équipe malade et à laquelle la chance ne sourit pas, la frappe de Moreira s'est écrasée sur la barre (79e). Malgré une tête du jeune Antiste en fin de match (89e), les Toulousains n'ont pas réussi à faire leur retard et ont enchaîné un treizième match sans victoire en championnat. Le TFC reste donc lanterne rouge avec sept points de retard sur l'avant-dernier. Strasbourg, de son côté, grimpe à la 9ème place.

L'HOMME DU MATCH

A.Thomasson (Strasbourg). Le milieu strasbourgeois enchaîne les bonnes prestations ces dernières semaines. A l'image de son équipe, il est progressivement monté en régime. Comme face à Lille, il était dans la bonne zone pour profiter de l'erreur adverse et servir Waris.