L1 - Sur le fil, Dolberg offre le derby azuréen à Nice (analyse et notes OGCN-ASM)

Ligue 1 - 28e Journée Nice 2 - 10 - 1 Monaco K. Dolberg 59'

K. Dolberg 90' +3

32' W. Ben Yedder



LE FAIT DU MATCH

Une mi-temps chacun. Lors de ce derby azuréen, les deux équipes ont eu chacune une mi-temps en leur faveur. Lors du premier acte, les Monégasques ont fait preuve de plus de maîtrise et de solidité et ont logiquement été récompensés grâce à un nouveau but de Ben Yedder. Dans la foulée, Jovetic est passé tout près du break sur une frappe de mule qui a trouvé la barre (36e). Puis au retour des vestiaires, les rôles se sont inversés et se sont les attaquants niçois qui se sont mis en évidence, notamment sur des contres et des centres en retrait. Finalement, après avoir égalisé à l'heure de jeu, Dolberg a délivré le Gym dans le temps additionnel.

LES BUTS

0-1 (32e) : Le sang-froid de Ben Yedder. Depuis le milieu de terrain, Bakayoko lance Ben Yedder en profondeur. L'attaquant monégasque prend la défense niçoise à défaut et se présente devant Benitez. Tout en sang-froid, il ouvre le score d'un subtil ballon piqué et inscrit ainsi son 18ème but de la saison en L1, rejoignant Mbappé en tête du classement des buteurs.

1-1 (59e) : Dolberg égalise. A l'entrée de la surface, Dolberg se bat au milieu d'une forêt de jambes monégasques. Le ballon parvient finalement jusqu'à Ounas sur le côté droit. L'international algérien centre devant le but où Dolberg dévie légèrement le ballon de la tête et trompe Lecomte. Le Danois atteint ainsi la barre des 10 buts en L1 cette saison.

2-1 (90e+3) : Dolberg héroïque ! Décalé sur le côté droit par Claude Maurice, Wague centre vers le premier poteau où Dolberg dévie le ballon et trouve le chemin des filets pour offrir le derby aux Aiglons !

L'HOMME DU MATCH

K.Dolberg (Nice). Aux abonnés absents lors du premier acte, le Danois est sorti de sa boîte après la pause. Malgré très peu de ballons touchés (30 au total) et seulement 3 tirs tentés, il s'est montré efficace en inscrivant deux buts de pur attaquant, permettant au Gym de l'emporter.

LES CONSEQUENCES

Après deux matchs nuls consécutifs, l'OGC Nice se relance et grimpe à la 6ème place, dépassant par la même occasion son adversaire du soir. Peu dangereux et bien contenus par le bloc asémiste en première période, les Aiglons ont déployé leurs ailes lors du second acte pour renverser le match et s'adjuger ce derby de la Côte d'Azur.

Monaco n'avance plus. Bien en place en première période, les joueurs de la Principauté ont été submergés au retour des vestiaires. Réduits à dix en fin de match après l'exclusion de Jovetic (86e), Golovin a pourtant eu la balle du 1-2 au bout du pied mais sa tentative puissante a fracassé la barre (89e). Quelques instants plus tard, cruauté du scénario, Dolberg a offert la victoire au rival niçois, synonyme de chute à la 9ème place pour l'ASM.