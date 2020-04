L1 - Thiago Mendes explique le comportement des défenseurs envers Neymar

Suite à l'annonce d'une période de confinement depuis le mois dernier, plusieurs joueurs étrangers évoluant en Ligue 1 ont fait le choix de rentrer au pays. Parmi eux, on retrouve notamment Neymar et Thiago Mendes. Les deux brésiliens ont profité des dernières heures pour rejoindre leurs proches de l'autre côté de l'océan. Là-bas aussi, le temps se fait long et les médias en profitent pour obtenir des interviews. Le milieu lyonnais s'est ainsi exprimé pour UOL Esporte. L'occasion pour lui d'expliquer, selon lui, pourquoi les défenseurs du championnat de France adoptent des comportements parfois très rugueux sur l'attaquant parisien.

"Ils sont de plus en plus robustes. Mais cela a du sens. Parce que si vous le laissez, il se couche et se roule. Neymar est un grand joueur et il obtient toujours l'attention de n'importe quel défenseur. Quand on joue face à lui, au-delà de ne pas lui permettre de faire une bonne performance contre ton équipe, c'est aussi l'occasion de montrer sa valeur en tant que défenseur" a déclaré le joueur de l'OL.