L1 - Toulouse se saborde face à Brest

Première ratée pour Denis Zanko, qui a vu le Toulouse Football Club s'incliner lourdement face au Stade Brestois (2-5), ce samedi soir dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 20e Journée Toulouse 2 - 52 - 1 Brest B. Diakité 16'

B. Diakité 20'

7' Y. Court

72' G. Charbonnier

77' G. Charbonnier

79' H. Mananga Mbock

85' I. Cardona



Dans un Stadium clairsemé, les visiteurs réalisaient la meilleure entame. Lancé par Ibrahima Diallo, Yoann Court parvenait à crocheter Baptiste Reynet puis envoyait le ballon dans les filets (0-1, 8ème). Une entame de match catastrophique pour les Pitchouns, qui, paradoxalement, relevaient la tête suite à cette ouverture du score précoce. La tête, justement, Bafodé Diakité plaçait parfaitement la sienne sur un bon centre déployé par Matthieu Dossevi et remettait les deux équipes dos à dos (1-1, 16ème). Très inspiré, le défenseur central réalisait même le doublé quelques petites minutes plus tard, sur un nouveau coup de casque gagnant, consécutif à un second service inspiré du même Dossevi (2-1, 20ème). Repassés devant au tableau d'affichage, les Violets affichaient un visage intéressant jusqu'à la pause, offrant même quelques actions de qualité à leurs supporters.

Au retour des vestiaires, le Téfécé continuait de faire belle impression. Matthieu Dossevi décochait alors la première banderille du second acte et obligeait Gautier Larsonneur à repousser le danger des deux poings (49ème). Un avertissement pour les Bretons, qui, au fil des minutes, sortaient la tête de l'eau. Ils parvenaient même à recoller grâce à Gaëtan Charbonnier, auteur d'une reprise de volée magistrale dans la lucarne sur un service de l'entrant Alexandre Mendy (2-2, 72ème). Un but exceptionnel qui lançait la déconfiture toulousaine... En effet, sonnés par cette égalisation, les Violets s'effondraient. Charbonnier, encore lui, en profitait alors pour s'offrir le doublé et redonner l'avantage à son équipe (2-3, 77ème). Puis Hiang'a Mbock, d’une frappe exceptionnelle du plat du pied droit, décochée des 30 mètres, lobait Baptiste Reynet et alourdissait la marque (2-4, 79ème). Irvin Cardona, également aidé de la barre, y allait ensuite de son petit but (2-5, 85ème). Un scénario terrible pour le TFC, qui concède une dixième défaite de rang en Ligue 1 et reste bon dernier (12 points). Le Stade Brestois, lui, grimpe au 14ème rang (25 points).

L'HOMME DU MATCH

Gaëtan Charbonnier : L'attaquant du club breton (41 ballons touchés, 81% de passes réussies, 1 passe clé, 1 grosse occasion créée) a été le grand bonhomme de cette partie. Avec deux buts, dont un exceptionnel, et une passe décisive, il a porté son équipe vers une victoire très importante dans la course au maintien. Remplacé à la 86ème minute par Romain Perraud.