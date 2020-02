L1 - Toulouse toujours plus proche de la L2, des cartons rouges à foison : le récap' du multiplex

Ce multiplex de la 25ème journée a été particulièrement animé, malgré les sept petits buts inscrits en quatre matchs. Toutefois, quatre cartons rouges ont été distribués, et la commission de discipline de mercredi prochain va être très occupée...

Ce n'est pas grâce à ce multiplex de la 25ème journée que la Ligue 1 gagnera de fidèles partisans et motivera les spectateurs à se tourner vers Mediapro l'an prochain. En effet, après un alléchant Amiens-PSG (4-4) en fin d'après-midi, les quatre rencontres de ce samedi soir ont été bien ennuyantes, puisque seulement 7 buts ont été inscrits. La Ligue des Talents, bien loin des attaques survoltées de Bundesliga, ne devrait bientôt être qu'un lointain souvenir pour le TFC...

En effet, les Pitchouns ont enchainé un 14ème match consécutif sans victoire ce soir face à Nice (défaite 2-0). Après l'ouverture du score de Lees-Melou (12ème), les Aiglons ont été bousculé durant toute la rencontre, malgré les expulsions de Gabrielsen à la 27ème puis celle de Moreira (77ème). Signe que la saison toulousaine est bien compliquée, Leya Iseka a eu une opportunité d'arracher un point sur un pénalty (90+2ème), qu'il a envoyé directement dans les gants de Benitez. Juste après cette action, Hérelle a anéanti les espoirs toulousains avec un but au bout du temps additionnel. Au classement, le TFC (20ème) est désormais à 8 points d'Amiens (19ème).

Bordeaux, de son côté, a été accroché par Dijon FCO, plutôt en forme lors des dernières journées de L1. Les Dijonnais peuvent remercier le talentueux Mounir Chouiar (16ème, 71ème), auteur d'un doublé, pour arracher un point face aux Bordelais (Hwang (33ème), Briand (64ème)). Nîmes, de son côté, a arraché un précieux succès face à Angers (1-0) pour sortir de la zone de relégation. C'est la recrue, Moussa Koné, qui a marqué l'unique but de la rencontre à la 79ème minute, quatre minutes après l'exclusion de Casimir Ninga sur un pied haut sur Zinédine Ferhat. Enfin, Nantes et Metz se sont quittés sur un score nul et vierge malgré la supériorité numérique des Canaris (exclusion de Boulaya) pendant une dizaine de minutes.

LES RÉSULTATS DE LA 25E JOURNÉE DE L1

Vendredi 14 février

Monaco - Montpellier : 1-0

Samedi 15 février

Amiens - Paris : 4-4

Bordeaux - Dijon : 2-2

Nîmes - Angers : 1-0

Toulouse - Nice : 0-2

Nantes - Metz : 0-0

Dimanche 16 février

15h : Lyon - Strasbourg

17h : Brest - Saint-Etienne

17h : Reims - Rennes

21h : Lille - Marseille