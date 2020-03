L1 - Trois scénarios de reprise à l'étude...

Réunie hier, par téléphone, la Ligue a planché sur trois dates potentielles de reprise pour le championnat de France.

Alors que le confinement en France devrait bientôt être étendu de quatre semaines, jusqu'à fin avril, sur les préconisations du comité scientifique, la Ligue de Football professionnel a déjà anticipé en préparant trois scénarios de reprise, selon L'Equipe. Il n'est évidemment plus question de reprendre mi avril, deux semaines après le retour à l'entraînement que les clubs espéraient annoncer dans huit jours. Puisque le confinement devrait durer encore un mois, il ne faut pas envisager de retour à la compétition avant mi-mai. C'est le cas de figure le plus optimiste envisagé par la LFP, qui continue de croire que tout pourrait alors être bouclé avant le 30 juin, voire au 15 juillet au plus tard.

Si la crise sanitaire venait à se prolonger encore durant le mois de mai, la Ligue se préparerait à une deuxième option, celle d'étirer la fin du championnat jusqu'en août ou septembre, ce qui aurait une incidence sur le début de la saison prochaine, initialement prévue début août.

Enfin, dans le pire des scénarios, la reprise des matchs n'aurait lieu qu'en septembre. On ne serait alors plus très loin de l'option évoquée en début de semaine par Jean-Pierre Rivère, à savoir terminer cette saison 2019-2020 en fin d'année pour démarrer la suivante en février 2021, puis rester sur ce schéma jusqu'à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.