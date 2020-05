L1 - Un arrêt un peu hâtif selon Fabregas

Suite à l'arrêt définitif de la saison prononcé le 30 avril par la LFP, l'AS Monaco a bouclé son exercice 2019-2020 à la 9ème place du classement. Après un début de championnat extrêmement difficile, les Monégasques ont réussi à réintégrer le peloton européen mais cela n'aura pas suffi pour accrocher une place qualificative en Coupe d'Europe. Interrogé par BeIN Sports pendant le confinement, Cesc Fabregas a laissé entendre que la décision de la LFP était peut-être un peu trop hâtive, mais il salue cette volonté de faire passer la sécurité de tous en priorité.

"C'est une grande décision qui a été prise et je peux comprendre pourquoi. Mais c'était peut-être un peu trop tôt, car les autres grands championnats essaient encore tous de reprendre. Même si je comprends complètement que le plus important est la sécurité sanitaire de tous, en particulier des familles, on aurait peut-être pu essayer de reprendre l'entraînement progressivement, en respectant les consignes de distanciation, sans prendre de risque. Puis voir si on pouvait se rapprocher de pouvoir reprendre la compétition. C'est un moment difficile dans nos vies personnelles et professionnelles, mais on doit tenir le coup !" a-t-il déclaré.

