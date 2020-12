L1 - Un Bordeaux séduisant s'impose face à Brest (analyse et notes)

Les Girondins de Bordeaux s'imposent (1-0) au terme d'un match qu'ils ont nettement dominé. Les Bordelais ont multiplié les tentatives tout au long de cette rencontre comptant pour la 13ème journée de Ligue 1. Ils sont parvenus à trouver le chemin des filets dans les dernières minutes grâce à un but d'Hatem Ben Arfa (84ème).

Ligue 1 - 13e Journée Bordeaux 1 - 00 - 0 Brest H. Ben Arfa 84'



LE FAIT DU MATCH

Bordeaux se heurte aux poteaux. Mehdi Zerkane est venu trouver deux fois le poteau sur une frappe en début de rencontre (4ème). Hwang Ui-Jo fait la différence sur le côté gauche et se faufile entre deux défenseurs avant de centrer en direction de Maja. L'attaquant bordelais dévie pour l'international algérien qui, à quelques mètres des cages, délivre une frappe puissante qui vient heurter le montant droit, puis le gauche de Gautier Larsonneur. En seconde période, (54ème) Nicolas De Préville a également vu sa frappe terminer sur un montant. Sabaly décale en retrait pour l'ancien lillois qui, depuis la surface, envoie une superbe frappe qui vient terminer sa course sur la barre transversale.

LE BUT

1-0 (84ème) : Hatem Ben Arfa offre la victoire aux Girondins ! Excentré sur le côté droit de la surface, le milieu de terrain de 33 ans repique sur son pied gauche et déclenche une lourde frappe à ras de terre au premier poteau. Splendide !

L'HOMME DU MATCH

Hatem Ben Arfa monte en puissance. Comme depuis plusieurs rencontres, l'international français a pris le jeu à son compte et a animé l'attaque girondine. En confiance cet après-midi, le numéro huit bordelais a même tenté un corner direct (26ème) sauvé de justesse par Steve Mounié qui veillait au grain. L'ancien joueur de Newcastle aurait pu être l'auteur d'une magnifique passe décisive si Hwang Ui-Jo était parvenu à réussir son face à face avec Larsonneur (48ème). Inarrêtable, Hatem Ben Arfa est tout de même parvenu à être décisif et offrir la victoire à Bordeaux grâce à un but dont lui seul a le secret (84ème).

LES CONSÉQUENCES

Les Girondins de Bordeaux réussissent une excellente opération grâce à cette victoire. Les Bordelais font leur apparition dans la première partie de tableau (10ème, 19 points).

Le Stade Brestois met fin à sa série de trois victoires consécutives après cette contre-performance face aux Girondins. Brest se fait devancer au classement par son adversaire du jour (11ème, 18 points) mais reste à 9 points de la place de barragiste.