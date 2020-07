L1 - Un début de saison dantesque pour l'OM

Les hommes d'André Villas-Boas, qui n'ont plus joué depuis le 6 mars dernier, auront fort à faire pour la reprise de la Ligue 1, fin août. Comme annoncé la semaine dernière, l'OM débutera lors de la 1ère journée avec la réception de Saint-Etienne, le week-end des 22 et 23 août. Trois autres gros calibres se présenteront sur la route des vices-champions de France lors des six premières journées, d'après L'Equipe : le PSG au Parc des Princes pour la 3e journée, Lille au Vélodrome pour la 4e et l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium pour la 6e !

Nos confrères précisent par ailleurs que le match retour du Classico face à Paris se tiendra début février, pour le compte de la 24e journée. Le calendrier de la saison 2020-2021 de Ligue 1 sera officiellement connu jeudi, en fin de journée.