L1 - Un Olympico accroché mais sans vainqueur (résumé et notes de OL-OM)

L'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille se sont quittés sur un match nul (1-1) en clôture de la 6ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 6e Journée Lyon 1 - 11 - 1 Marseille H. Aouar (P.) 28'

16' D. Payet



André Villas-Boas l'a annoncé en avant-match, l'équipe qui sort vainqueur de cet OL-OM en profiterait pour sortir de la crise. L'autre formation, quant à elle, s'enfoncerait dans une spirale négative juste avant la trêve internationale. Mais après 90 minutes, difficile de savoir si l'une des deux équipes ressort vraiment plus forte. Ainsi, cet Olympico, qui n'était pas forcément le plus alléchant des dernières années, représente énormément d'enjeux en cette 6ème journée de Ligue 1, d'autant plus à la fin du mercato. La tension autour du marché des transferts a d'ailleurs contraint Rudi Garcia à faire des choix forts, à l'image de la mise sur le banc de Memphis Depay, pourtant capitaine de l'équipe, au coup d'envoi. Le Batave, qui n'a toujours pas réglé son avenir, a ainsi assisté, impuissant, à l'ouverture du score phocéenne contre le cours du jeu au bout d'un quart d'heure. Sur la première incursion dans le camp adverse, Florian Thauvin gagne son duel devant Thiago Mendes avant de glisser le ballon à Dimitri Payet. Là, le numéro 10 marseillais contrôle en pleine course avant d'envoyer le ballon hors de portée d'Anthony Lopes (16ème).

Le plan de l'OM tombe à l'eau en dix minutes

L'OM, qui a fait un coup similaire au Parc des Princes au début du mois de septembre (victoire 1-0), prend les devants mais va rapidement déchanter. Deux minutes plus tard seulement, Payet manque totalement son intervention devant Léo Dubois et donne une vilaine semelle sur le tibia du latéral. Stéphanie Frappart, l'arbitre de la rencontre, donne d'abord un carton jaune avant d'aggraver la sanction après le soutien de l'arbitrage vidéo (18ème). Le plan de l'OM tombe donc à l'eau et une faute d'Alvaro, que certains peuvent juger sévère, sur Melvin Bard offre un pénalty à l'OL à la 27ème minute. Houssem Aouar, qui a annoncé à ses dirigeants son souhait de rester au sein de son club formateur, ne tremble pas devant Mandanda.

Ces deux coups dur sont difficiles à avaler pour l'OM, qui prend pas mal de temps pour retrouver ses esprits. L'équipe est coupée en deux entre l'attaque et la défense, mais Mandanda veille au grain. Le portier phocéen sort d'ailleurs une incroyable parade réflexe sur une reprise puissante de Karl Toko Ekambi en première intention (43ème), finalement annoncé en position de hors jeu. Un coup de sifflet qui tombe à pic pour l'OM puisque Tino Kadewere a bien suivi pour marquer dans le but vide. À la mi-temps, Marseille est donc toujours en vie !

Bruno Guimarães sauve l'OL

Au retour des vestiaires, Lyon tente de pousser pour prendre l'avantage et la tête de Tino Kadewere, sur un centre de Léo Dubois, frôle la lucarne de Mandanda (56ème). Marseille, dans un bloc équipe resserré et très bas sur le terrain, tente des coups en contre et n'est pas loin du hold-up. Sur le coté droit, Sanson déborde et centre en retrait et Marcelo, en déséquilibre, pousse le ballon vers ses cages. Bruno Guimarães, entré en jeu quelques minutes auparavant, fait l'effort pour sauver le ballon juste devant la ligne (71ème).

Lyon répond par deux fois avec deux grosses actions chaudes. Aouar croit d'abord se transformer en héros en inscrivant un deuxième but (76ème) au terme d'un ballon chaud dans la surface. Le milieu lyonnais, au duel avec Sakai, tente de récupérer un ballon dans la surface mais son pied, aussi haut que celui du Japonais, est sanctionné par Stéphanie Frappart, estimant que Mandanda ne peut pas intervenir en sécurité. Deux minutes plus tard, sur un corner joué à deux, Memphis Depay, qui dispute peut-être son dernier match, adresse un centre fort à ras de terre qui traverse la surface. Mendes, au second poteau, surgit mais écrase le ballon sur le poteau (79ème).

L'OM, en fin de match, est parvenu à garder le score au terme de gros sacrifices physiques pour arracher le match nul. Une deuxième bonne performance face aux gros, après la victoire à Paris ! Lyon, de son côté, peut nourrir d'énormes regrets puisque le club rhodanien a dominé les débats.Une domination finalement stérile pour l'OL, en grande difficulté depuis le début du championnat, qui ne sait tout simplement plus gagner...