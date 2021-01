L1 - Un tout petit PSG vient à bout du SCO Angers (analyse et notes)

Malgré une prestation d'ensemble globalement décevante, le Paris Saint-Germain est venu à bout du SCO Angers (0-1), ce samedi soir, lors de la 20ème journée de Ligue 1. Après un arrêt déterminant de Keylor Navas, Layvin Kurzawa a offert un succès étriqué mais précieux aux hommes de Mauricio Pochettino.

Ligue 1 - 20e Journée Angers 0 - 10 - 0 Paris 70' L. Kurzawa



LE FAIT DU MATCH

Keylor Navas sauve son équipe ! La deuxième mi-temps a repris depuis quelques petites minutes lorsque Vincent Manceau, depuis son couloir droit, déploie un très bon centre à destination des six mètres. Loïs Diony plonge alors dans le dos d'Abdou Diallo et place une tête puissante à bout portant. Keylor Navas, d'un arrêt magnifique du pied droit, repousse finalement le cuir et préserve sa cage inviolée (52ème). Un sauvetage décisif pour des Rouge-et-Bleu empruntés et brouillons en Anjou.

LE BUT

0-1 (70ème) : Le Paris Saint-Germain ouvre la marque ! Après une très belle passe verticale de Leandro Paredes, Alessandro Florenzi est décalé dans son couloir droit, en zone offensive. Le latéral italien déclenche un centre du droit à mi-hauteur qui est prolongé par une déviation de Romain Thomas. Au second poteau, à la réception du cuir, Layvin Kurzawa ne se pose pas de question et décoche une reprise de volée puissante de l'extérieur du gauche qui ne laisse aucune chance à Paul Bernardoni, fusillé sur sa ligne de but. C'est la toute première réalisation inscrite cette saison en championnat par le latéral gauche tricolore.

L'HOMME DU MATCH

Marco Verratti (PSG). Malgré la très difficile pelouse du Stade Raymond-Kopa, le petit milieu de terrain italien n'a pas du tout été embêté sur le plan technique (7 dribbles réussis sur 7 tentés, 2 passes clés). Énormément trouvé (147 ballons touchés) et précieux dans les transmissions (91% de passes réussies), il est à l'origine du seul but de la rencontre. Il a également fait les efforts sur le plan défensif (14 duels remportés, 2 interceptions, 3 tacles).

LES CONSÉQUENCES

Dans des conditions météorologiques éprouvantes (pluie battante) et sur une pelouse indigne de la Ligue 1, le SCO Angers a pendant plus d'une heure donné du fil à retordre au champion de France en titre. Appliqués défensivement et parfaitement organisés, les protégés de Stéphane Moulin ont même flirté avec une ouverture du score qui aurait peut-être tout changé. Malheureusement pour le SCO, Keylor Navas a sauvé son équipe, qui a ensuite fait la décision sur une demi-occasion. Malgré une copie intéressante, les Angevins doivent donc s'incliner et concèdent un deuxième revers de rang en championnat. Au classement, le SCO reste bloqué à la septième place (30 points) et tentera de rebondir sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, dimanche prochain (13 heures, Stade Matmut-Atlantique), à l'occasion de la 21ème journée.

Pendant plus d'une heure, le Paris Saint-Germain a cruellement manqué de mouvement et d'intensité pour déstabiliser le solide bloc angevin. Proche d'être puni sur une tête de Loïs Diony (52ème) puis sur une frappe déviée de Stéphane Bahoken (64ème), le club de la capitale est finalement parvenu à faire la différence sur un beau mouvement parfaitement terminé par Layvin Kurzawa. Grâce à ce succès étriqué, les hommes de Mauricio Pochettino prennent provisoirement la tête de la Ligue 1 (42 points) et mettent la pression sur l'Olympique Lyonnais (40 points) et le Lille OSC (39 points) qui joueront demain dimanche. Sur une série de deux victoires d'affilée en championnat, les Rouge-et-Bleu tenteront de réaliser la passe de trois à l'occasion de la réception du Montpellier Hérault Sport Club, vendredi soir prochain (21 heures, Parc des Princes), en ouverture de la 21ème levée.