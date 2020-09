L1 - Un triste record pour PSG-OM...

Triste spectacle que celui proposé par les joueurs parisiens et marseillais, dimanche soir en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Si le résultat de ce Classique fut historique, l'OM parvenant à battre le PSG (0-1) pour la première fois depuis neuf ans, les débats ont malheureusement été moins animés par des exploits balle au pied que par les heurts et autres amabilités échangées, notamment en fin de match. Au total, l'arbitre Jérôme Brisard aura distribué cinq cartons rouges (trois au PSG, deux à l'OM) et douze jaunes (cinq pour le PSG, sept pour l'OM). C'est un record pour un match de Ligue 1 depuis le début du siècle...

