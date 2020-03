L1 - Une annulation de la saison ? 'Une catastrophe économique' pour Caïazzo

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, la Ligue 1 a fermé ses portes de manière temporaire. Pour Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l'ASSE mais aussi président de Première Ligue, le syndicat des clubs de l'élite, l'annulation de la saison serait terrible sur le plan économique pour les formations françaises. "Ça serait une catastrophe économique, c’est sûr. Un secteur d’activité complètement sinistré", a expliqué le dirigeant français chez nos confrères d'Eurosport, et d'étayer ses propos.

"Potentiellement, c’est possible si les choses ne s’arrangent pas. On ne peut pas se passer pendant 3 ou 4 mois des ressources tout en continuant de payer nos charges et nos joueurs, ce n’est pas possible. Il faut être clair, des problèmes importants avec les droits TV pourraient mettre à mal un tiers des clubs français et les envoyer en faillite. Il ne faut pas l’imaginer, mais si cette situation perdure... Cependant, c’est la même chose dans l’économie française pour les PME ou les commerces. Une crise qui dure ferait des dégâts majeurs dans le foot, mais aussi dans l’économie", a-t-il conclu.