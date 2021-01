L1 - Une Ligue 1 réduite à 16 ou 18 clubs ? La réponse de Niko Kovac

De passage en conférence de presse ce vendredi, Niko Kovac (49 ans), l'entraîneur de l'AS Monaco, a été invité à donner son avis sur les récentes déclarations de Jean-Michel Aulas, à propos d'une nouvelle organisation du football français avec une Ligue 1 réduite à 16 ou 18 équipes. Le technicien croate ne semble pas spécialement emballé par les propositions de l'emblématique président de l'Olympique Lyonnais.

"Il est plus facile de parler quand on se trouve en haut du classement, c'est plus difficile pour les équipes en bas de tableau, je connais le championnat à 20 clubs, la France est un grand pays, j'aime le championnat tel qu'il est", a indiqué le tacticien asémiste. "Si nous parlons en termes de qualité, je peux le comparer avec l'Allemagne. La Ligue 1 est un Championnat avec du niveau, il est compétitif", a-t-il conclu.