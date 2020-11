L1 - Une victoire tranquille pour Paris, mais des blessés en plus... (résumé et notes PSG-Rennes)

Maître de son sujet dans son Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur le Stade Rennais FC (3-0), ce samedi soir à l'occasion de la 10ème journée de Ligue 1. Une huitième victoire de rang en championnat pour les Rouge-et-Bleu, qui ont laissé des plumes dans cette partie avec les sorties sur blessures de quatre joueurs : Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Alessandro Florenzi et Moise Kean.

Ligue 1 - 10e Journée Paris 3 - 02 - 0 Rennes M. Kean 11'

A. Di María 21'

A. Di María 73'



L'entame de cette rencontre entre équipes engagées en Ligue des Champions a été plutôt timide. Plutôt équilibré dans les premières minutes, ce duel du très haut de tableau opposant le leader au troisième a finalement basculé sur une erreur. À la suite d'une relance risquée plein axe signée Alfred Gomis, James Léa-Siliki, sous pression, s'est fait subtiliser le cuir par Angel Di Maria. Très vite, le milieu de terrain offensif argentin a lancé Moise Kean. D'une frappe croisée du droit décochée à l'entrée de la surface, l'attaquant international italien a alors fait mouche pour inscrire sa troisième réalisation de la saison en championnat et lancer son équipe vers le succès (1-0, 11ème). Malgré l'arrivée d'un premier coup du sort dans la continuité de l'ouverture du score avec la sortie sur blessure d'Idrissa Gueye (12ème), les protégés de Thomas Tuchel ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et ont même très vite flirté avec le break.

À voir aussi : Le film de Paris - Rennes

À la réception d'une belle transversale d'Alessandro Florenzi, Angel Di Maria est parvenu à contrôler le cuir malgré la présence de Damien Da Silva puis a déclenché une splendide demi-volée croisée du gauche qui est venue fracasser l'extérieur du montant opposé d'Alfred Gomis (15ème). Malchanceux sur ce coup, "El Fideo" a eu plus de réussite quelques petites minutes plus tard. Lancé par Ander Herrera dans l'intervalle, l'Argentin, plein de talent et de sang-froid, s'est fendu d'un piqué du gauche limpide pour réaliser un break express (2-0, 21ème). Sonnés par le réalisme parisien, les Rennais ont alors tenté de réagir le temps avançant. Steven Nzonzi, à deux reprises sur des têtes non cadrées (23ème, 28ème), a ainsi lancé la timide révolte bretonne. Mais, malgré du mieux jusqu'à la pause, le SRFC n'a pas vraiment inquiété un PSG globalement serein et menaçant (tête de Moise Kean à la 44ème) mais malheureusement encore embêté par les blessures (sortie de Thilo Kherer à la 36ème).

Rennes n'y arrive pas

Après la pause, et une nouvelle sortie sur blessure (Alessandro Florenzi remplacé par Colin Dagba, 46ème), le Stade Rennais a tenté de réagir. Mais de manière bien trop timide pour espérer relancer les débats. Bien en place et appliqués, les Parisiens n'ont eu aucun mal à conserver leur avantage. Finalement, après un nouveau remplacement suspect (Moise Kean a laissé sa place à la 61ème en claudiquant), les hommes de Thomas Tuchel ont définitivement mis fin à tout suspense grâce à Angel Di Maria. Profitant d'une incompréhension dans une arrière garde bretonne décidément peu en verve dans la Capitale, l'Argentin a scellé le sort de la rencontre d'une frappe du gauche, déviée par la cuisse de Damien Da Silva, s'offrant au passage son seizième doublé sous les couleurs parisiennes (3-0, 73ème). Avec ce large succès, le Paris Saint-Germain consolide sa place de leader au classement (24 points), avec cinq unités d'avance sur le Lille OSC (18 points), qui se déplacera à Brest ce dimanche après-midi. De son côté, le Stade Rennais est toujours troisième (18 points) après cette deuxième défaite d'affilée sur les pelouses hexagonales.