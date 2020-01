L1 - Vers un possible report de Bordeaux-Lyon ?

Ce samedi, à 14h30, Bordeaux et Lyon, respectivement 13e et 12e du championnat, croiseront le fer pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Néanmoins, la tenue du match est menacée à en croire les informations de Clément Carpentier, journaliste pour 20 Minutes. "Le report du match Bordeaux-Lyon est une possibilité sur laquelle travaille la Préfecture de Nouvelle Aquitaine en raison de la manifestation de samedi (cf Gilets Jaunes)". Il ajoute, pour autant, que "rien n'est acté pour l'instant et le club (Bordeaux) attend des précisions".

