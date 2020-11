L1 - Voici ce qu'était le classement 2019-2020 à l'issue de la 10e journée...

Voici un comparatif du classement de Ligue 1 à la 10ème journée, entre l'exercice actuel et celui de 2019-2020.

Trêve internationale oblige, la rédaction de MadeInFOOT a voulu faire un comparatif du classement avec la photographie de ce qu'il était la saison dernière, à la même époque. Malgré ses deux défaites concédées en ouverture de la saison, le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, est exactement dans les mêmes temps de passage que lors du précédent exercice (24 points).

La plus grosse progression revient à l'Olympique Lyonnais. Actuel cinquième du classement de Ligue 1 (17 points), le club rhodanien dispose, après 10 levées, de 7 unités de plus qu'à la même époque la saison dernière. Le Stade Rennais (+6 points), l'AS Monaco (+5), le Lille OSC (+4), le FC Metz (+4), l'OGC Nice (+4), le Montpellier HSC (+3) et l'Olympique de Marseille (+2) sont aussi en positif.

Dans le bas du classement, on remarque que Bordeaux (-3), Strasbourg (-3), Saint-Etienne (-4) et Dijon (-5), plus ou moins très mal en point au classement cette saison, sont en net déclin par rapport au dernier opus. Tout comme le FC Nantes (-8) et le Stade de Reims (-8), les plus mauvais élèves, qui connaissent un premier quart de saison 2020-2021 bien, bien moins fringuant que lors du précédent exercice.

LE CLASSEMENT DE L1 2019-20 APRÈS 10 JOURNÉES

Paris : 24 points Nantes : 19 points Reims : 17 points Marseille : 16 points Angers : 16 points Bordeaux : 15 points Lille : 15 points Montpellier : 14 points Brest : 14 points Saint-Etienne : 14 points Nice : 13 points Rennes : 12 points Amiens : 12 points Monaco : 12 points Toulouse : 12 points Metz : 11 points Lyon : 10 points Nîmes : 10 points Dijon : 9 points Strasbourg : 9 points

LE CLASSEMENT DE L1 2020-21 APRÈS 10 JOURNÉES

Paris : 24 points Lille : 19 points Rennes : 18 points Marseille : 18 points Lyon : 17 points Monaco : 17 points Montpellier : 17 points Nice : 17 points Angers : 16 points Metz : 15 points Lens : 14 points Bordeaux : 12 points Brest : 12 points Nantes : 11 points Saint-Etienne : 10 points Reims : 9 points Lorient : 8 points Nîmes : 8 points Strasbourg : 6 points Dijon : 4 points

LA DIFFÉRENCE DE POINTS CONSTATÉE