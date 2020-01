L1 - Wissam Ben Yedder sacré meilleur joueur du mois de décembre

Wissam Ben Yedder (29 ans) a été élu joueur du mois de décembre en Ligue 1. Le petit attaquant de l'AS Monaco, arrivé sur le Rocher cet été en provenance du FC Séville et qui a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives le mois dernier en quatre rencontres de championnat, a récolté 49% des suffrages. Il devance Dimitri Payet (milieu de terrain offensif de l'Olympique de Marseille, 39%) et Ludovic Ajorque (avant-centre du RC Strasbourg Alsace, 12%), et succède au palmarès à Jeff Reine-Adélaïde, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, lauréat le mois dernier.

Cette fois-ci, c'est la bonne ! @WissBenYedder est élu Joueur du Mois de décembre de @Ligue1Conforama 🏆



Un mot pour qualifier le mois de l'attaquant monégasque ? 💬 #TrophéesUNFP pic.twitter.com/OuMftvqwuC — UNFP (@UNFP) 23 janvier 2020