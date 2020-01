L2 - Ça coince dans le top 5, match épique entre Niort et le Paris FC

Neuf rencontres de Ligue 2 se disputaient ce vendredi soir dans le cadre de la 22ème journée de championnat. Tous accrochés, les membres du top 5 offrent une opportunité en or au FC Lorient.

Samedi après-midi, le FC Lorient se rendra à Sochaux pour clôturer la 22ème journée de Ligue 2. Les Merlus auront l'opportunité de prendre cinq points d'avance en tête, en raison des faux pas de leurs concurrents directs. Au stade Océane, Havrais et Lensois se sont neutralisés (0-0) tandis que les Corses d'Ajaccio se sont fait surprendre à domicile par Châteauroux (0-1). Peu après la demi-heure de jeu, Alhadhur a inscrit l'unique but du match (34e). Enfin, Troyes s'est également incliné devant son public face à Grenoble (1-2). Revenus au score à l'heure de jeu (63e), les Troyens ont concédé un second but dans les dernières minutes de la rencontre, l'oeuvre de Semedo (84e). Grâce à sa victoire face à Orléans (3-1) grâce notamment à un doublé de Berthomier (79e, 84e), Clermont en profite pour grimper à la 5ème place.

Dans le bas de tableau, Niort et le Paris FC se sont neutralisés au terme d'un match fou (4-4) ! Les deux numéros 9, Sissoko pour les Chamois et Armand pour les Franciliens, se sont livrés un duel épique. Au final, le Niortais s'est offert un triplé tandis que le Parisien s'est contenté d'un doublé et un penalty manqué. A la dernière seconde, Kanté a offert le point du nul à l'équipe francilienne (90e+7) ! Dans les autres rencontres de la soirée, Caen s'est imposé d'une courte tête à Chambly (0-1). La seule réalisation du match a été inscrite par Zady Sery (73e). Guingamp a dominé Auxerre sur le même score (1-0). Enfin, les matchs entre Le Mans et Nancy (1-1) et Rodez et Valenciennes (1-1) se sont conclus sur le même score de parité.

LES RESULTATS DE LA 22EME JOURNEE DE LIGUE 2

Vendredi 31 janvier

Ajaccio - Châteauroux : 0-1

Chambly - Caen : 0-1

Clermont - Orléans : 3-1

Guingamp - Auxerre : 1-0

Le Havre - Lens : 0-0

Le Mans - Nancy : 1-1

Niort - Paris : 4-4

Rodez - Valenciennes : 1-1

Troyes - Grenoble : 1-2

Samedi 1 février

15h30 : Sochaux - Lorient