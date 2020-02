L2 - Ajaccio, Lorient et Lens se détachent, Caen et Niort font le spectacle

La 23ème journée de Ligue 2 se terminant ce mardi soir avec neuf rencontres au programme. Grâce à leurs victoires respectives face à Troyes (1-0) et Le Mans (4-2), Lens et Lorient caracolent en tête

Si six équipes se tiennent en sept points entre la 3ème et la 7ème place au soir de la 23ème journée de championnat, Lorient et Lens ont creusé l'écart aux deux premières places. A domicile, les Merlus ont réalisé la passe de quatre en venant à bout du Mans (4-2). Après l'ouverture du score de Le Goff (28e), Créhin a égalisé suite à une formidable inspiration (38e). En seconde période, Lauriente a redonné l'avantage aux locaux (58e), puis Marveaux a fait le break sur penalty en fin de match (85e). Derrière, Le Mans a réduit l'écart suite à un but contre son camp de Fontaine (89e) mais la victoire est malgré tout revenue aux Merlus, qui ont même ajouté un quatrième but au bout du temps additionnel par l'intermédiaire de Kitala (90e+5). Lorient conserve ainsi cinq points d'avance sur le RC Lens, victorieux de Troyes dans le même temps (1-0). En supériorité numérique depuis la 36ème minute, les Sang-Et-Or ont trouvé la faille après l'heure de jeu grâce à Corentin Jean (65e) et renouent ainsi avec le succès après trois matchs nuls consécutifs.

Derrière le duo de tête, Ajaccio s'accroche. Bien qu'ils aient pris l'avantage par deux fois face au Paris FC, les Corses ont vu les Franciliens revenir à égalité par deux fois également, grâce au doublé de Ménez (11e, 42e). L'ACA a tout de même eu le dernier mot suite à un troisième but, celui de la victoire, inscrit par Jallow en fin de rencontre (86e). Derrière, Clermont a calé à Auxerre (0-0). Dans le bas de tableau, Rodez et Chambly ont fait les bonnes opérations de la soirée. Les Aveyronnais ont renversé Orléans (1-2). Menés suite au but de Nakoulma (50e), ils ont repris l'avantage en inscrivant deux buts en cinq minutes (72e, 77e). L'autre promu, picard cette fois-ci, a étrillé Châteauroux (0-3). Après avoir ouvert le score très tôt (1e), les Camblysiens ont plié le match en seconde période, profitant de leur supériorité numérique. Gonzalez (56e) puis David (90e) ont conclu cette victoire. Dans les autres rencontres de la soirée, Nancy et Sochaux se sont quittés dos à dos (1-1), tout comme Valenciennes et Guingamp (0-0).

LES RESULTATS DE LA 23EME JOURNEE DE LIGUE 2

Lundi 3 février

Grenoble - Le Havre : 1-1

Mardi 4 février

Paris FC - Ajaccio : 2-3

Caen - Niort : 4-3

Auxerre - Clermont : 0-0

Châteauroux - Chambly : 0-3

Lens - Troyes : 1-0

Lorient - Le Mans : 4-2

Nancy - Sochaux : 1-1

Orléans - Rodez : 1-2

Valenciennes - Guingamp : 0-0