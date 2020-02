L2 - Ajaccio et Troyes font le travail, Ménez et le Paris FC enchaînent, Valenciennes renversant

En ce vendredi soir, sept rencontres de la 25ème journée de Ligue 2 se disputaient dans l'Hexagone. Ajaccio est reparti de l'avant tandis que le Paris FC et Jérémy Ménez ont enchaîné.

Après sa déroute face à Auxerre le week-end passé (2-3), l'AC Ajaccio a remis la machine en marche en dominant facilement Orléans (0-3). Juste avant la pause, Courtet a ouvert le score grâce à un lob fabuleux depuis le milieu de terrain (40e). Il s'est même offert un doublé (77e) alors que Cuypers avait fait le break quelques minutes auparavant (71e). Ce succès permet aux Corses de conserver leur troisième place devant Troyes, vainqueur sur le fil à Caen (0-1) grâce à un but de Pintor (90e). L'ACA revient également à deux points de Lens qui se rendra à Châteauroux lundi soir, en clôture de cette journée de championnat. Grâce à un nouveau but de Jérémy Ménez (11e), le seul du match face au Havre (1-0), le Paris FC a enchaîné un second succès de rang. Cette courte victoire permet aux Franciliens de sortir de la zone rouge.

Dans les autres rencontres de la soirée, Valenciennes a renversé Sochaux (3-2). Mené de deux buts à la pause suite aux réalisations de Diop (10e) et Sané (11e), le VAFC s'est octroyé la victoire en inscrivant trois buts signés Diliberto (69e), Cabral (70e) et Chergui (80e). A domicile, Grenoble est venu à bout de Niort (2-1). Benet a ouvert le score rapidement pour les Grenoblois (6e) mais Kilama a égalisé peu avant l'heure de jeu sur corner (57e). En fin de match, Djitte a finalement libéré les locaux (85e) avant que Semedo ne fasse le break dans le temps additionnel (90e+2). Enfin, les promus Le Mans et Rodez se sont séparés sur un score nul et vierge à la MMArena (0-0), tout comme Auxerre et Chambly (0-0).

LES RESULTATS DE LA 25EME JOURNEE DE LIGUE 2

Vendredi 14 février

Auxerre - Chambly : 0-0

Caen - Troyes : 0-1

Grenoble - Niort : 3-1

Le Mans - Rodez : 0-0

Orléans - Ajaccio : 0-3

Paris FC - Le Havre : 1-0

Valenciennes - Sochaux : 3-2

Samedi 15 février

15h : Lorient - Clermont

15h : Nancy - Guingamp

Lundi 17 février

20h45 : Châteauroux - Lens