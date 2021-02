L2 - Auxerre et Guingamp se laissent sur un match nul

En ouverture de la 25ème journée de Ligue 2, l'AJ Auxerre et l'En Avant de Guingamp se sont neutralisés (1-1). Les bretons quittent la zone rouge et empêchent les Bourguignons de recoller sur le Top 4.

Pas de vainqueur entre Auxerre et Guingamp. Face à une accrocheuse équipe guingampaise, l'AJA a concédé son deuxième match nul consécutif et pourrait laisser Clermont et Grenoble s'échapper ce soir. Le début de match est pourtant à la faveur des locaux qui se procurent la première occasion, mais Dugimont perd son face à face avec Basilio (11ème). Après cet arrêt décisif de leur gardien, les bretons ouvrent le score. Gomis profite d'une erreur de Lloris pour ajuster Léon (18ème). Devant au tableau d'affichage, l'EAG se fait rejoindre avant la pause. Ngando envoie un coup-franc sur la barre guingampaise mais Bernard suit bien et tacle le ballon qui termine au fond des filets (37ème). Revenue au score, l'équipe de Jean-Marc Furlan se fait plus pressante en seconde période mais Ngando ne cadre pas (58ème) et Dugimont tombe sur Basilio (62ème). Le score ne changera. Ce résultat nul ne fait pas les affaires des bourguignons qui restent cinquièmes et manquent l'occasion de revenir sur le wagon de tête. Pour Guingamp en revanche ce point permet de sortir provisoirement de la zone rouge.

Ligue 2 - 25e Journée Auxerre 1 - 11 - 1 Guingamp Q. Bernard 37'

18' Y. Gomis



