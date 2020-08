L2 - Caen domine Ajaccio, Guingamp s'arrache à Nancy

En ouverture de la 2ème journée de Ligue 2, ce samedi après-midi, l'AS Nancy-Lorraine et l'En Avant Guingamp se sont quittés dos à dos au terme d'un match riche en rebondissements (2-2), où tout s'est joué en seconde mi-temps. Devant au score suite à un but inscrit par Yannick Gomis (56ème), les Rouge-et-Noir ont été renversés en six minutes chrono, sur un doublé express signé Mickaël Biron (63ème, 69ème). Mais, grâce à une réalisation tardive de Matthias Phaeton (90ème+2), l'EAG a arraché le partage des points.

Dans l'autre rencontre de ce début d'après-midi, le Stade Malherbe Caen, désormais présidé par Olivier Pickeu, s'est imposé sur la plus petite des marges face à l'AC Ajaccio (1-0). Yacine Bammou, sur penalty, a inscrit l'unique réalisation de la rencontre. Grâce à ce court succès, les protégés de Pascal Dupraz (4 points) prennent provisoirement la tête du championnat.

LES RÉSULTATS DE LA 2E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 29 août