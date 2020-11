L2 - Caen renverse Le Havre et s'offre le derby normand !

En ouverture de cette 11ème journée de Ligue 2, le SM Caen s'est adjugé le derby normand aux dépens de son rival de toujours Le Havre. Menés 1-0, les hommes de Dupraz ont renversé la vapeur en fin de match.

Avec les tripes. Voilà comment Caen est allé gagner ce derby face à son ennemi Havrais. Les coéquipiers de Gonçalves ont arraché cette victoire grâce à des buts en fin de match et peuvent remercier Bammou. La première période est pourtant pauvre en occasion, mais les visiteurs parviennent tout de même à se montrer dangereux. Sur un centre de Bammou, Gioacchini reprend, mais sa frappe frôle la barre transversale. Premier frisson au Stade Océane qui va ensuite être le théâtre d'une action d'école ponctuée par un super enroulée d'Abdelli (44 ème). Le milieu de terrain formé au club permet au HAC de rentrer au vestiaire avec l'avantage.

La seconde période est aussi disputée que la première et les hommes de Paul Le Guen manquent de réalisme. Suite à un centre au second poteau, Alioui trouve le poteau de Riou (73'). Quelques minutes plus tard les caennais vont égaliser. Bammou arme une frappe croisée qui est coupée par Yoan Court au deuxième poteau (76ème). Gorgelin est battu. Passeur décisif, le numéro 10 de Malherbe va se muer en buteur suite à un pénalty obtenu par Gioacchini. Bammou prend le portier Havrais à contre pied et permet à Caen de monter provisoirement à la deuxième place du classement.

LES RÉSULTATS DE LA 11E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 21 novembre

Le Havre AC - SM Caen : 1-2

19 heures : Amiens SC - Clermont Foot 63

19 heures : FC Chambly - Toulouse FC

19 heures : La Berrichonne de Châteauroux - FC Sochaux-Montbéliard

19 heures : Pau FC - Grenoble Foot 38

19 heures : Paris FC - AJ Auxerre

19 heures : Chamois Niortais - USL Dunkerque

19 heures : Valenciennes - Rodez AF

AS Nancy Lorraine - Troyes : reporté

Lundi 23 novembre