L2 - Clermont cartonne Valenciennes, l'ASNL se donne de l'air : les résultats de la soirée (27e journée)

Débutée dans l'après-midi par les victoires de l'ESTAC Troyes face à l'AC Ajaccio (1-0) et du Toulouse Football Club contre l'Amiens SC (3-0), la 27ème journée de Ligue 2 s'est poursuivie et terminée en ce samedi soir. Dans le très haut du tableau, le Clermont Foot 63 a cartonné le Valenciennes FC (4-0) et retrouve la deuxième place du classement (52 points), à trois petites unités du leader aubois (55 points). Toujours dans le haut du tableau, le Grenoble Foot 38 n'a pu faire mieux que match nul à la maison face aux Chamois Niortais (1-1). Un score de parité qui laisse les Isérois à la quatrième position (49 points).

L'AJ Auxerre, de son côté, s'est inclinée au Stade Abbé-Deschamps face au Rodez AF (0-1) et reste bloqué au cinquième rang (44 points). Le Paris FC, vainqueur sur la pelouse du Stade Malherbe Caen (0-2), recolle sur l'AJA avec 44 points également. Le SMC, lui, reste bloqué dans le ventre mou, en neuvième place (34 points). Dans le bas du tableau, l'En Avant Guingamp a pris un bon point sur le terrain du FC Sochaux-Montbéliard (0-0) et est dix-septième (26 points), tandis que l'AS Nancy-Lorraine a étrillé la lanterne rouge Châteauroux (1-4) et grimpe en quinzième place (31 points). Enfin, l'USL Dunkerque et le FC Chambly Oise se sont quittés dos à dos (1-1), tandis que le Pau FC a disposé du Havre AC (2-0).

LES RÉSULTATS DE LA 27E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 27 février