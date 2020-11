L2 - Clermont et Guingamp dos à dos, Grenoble s'offre Le Havre

Deux matchs ont ouvert le bal de cette 10ème journée de L2. Clermont et Guingamp se sont quittés sur un nul (0-0) et dans le même temps Grenoble a battu Le Havre (2-1).

Le choc annoncé entre le Clermont Foot 63 et l'En Avant Guingamp n'a pas réservé le spectacle attendu. Auvergnats et Bretons se quittent sur un score nul et vierge (0-0). Les hommes de Pascal Gastien pourront tout de même avoir quelques regrets, eux qui ont tenu le ballon la plus large partie du match (57% de possession). Ce match nul leur permet tout de même de rester provisoirement sur le podium (16 points). Guingamp est 12ème (12 points).

Dans l'autre rencontre de l'après-midi, Grenoble a pris le dessus sur Le Havre (2-1). Les Isérois ont ouvert le score peu avant la pause sur une lourde frappe du gauche de Tapoko, bien décalé par Ravet (40ème). Sur un rush solitaire, Semedo est venu faire le break (82ème) avant que Mbemba sauve l'honneur (94ème). Avec cette victoire, les locaux grimpent à la 5ème place du classement (15 points), juste derrière leur adversaire du jour (16 points).

LES RÉSULTATS DE LA 10E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 7 novembre