L2 - Clermont et Troyes déposent un recours devant le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a du travail ces dernières semaines. Après avoir donné son verdict en ce qui concerne la Ligue 1 et les recours déposés par l'OL, Toulouse et Amiens, la plus haute juridiction administrative française a été saisie par Clermont et Troyes qui ont déposé des recours pour réclamer des play-offs entre le 3ème, le 4ème et le 5ème de Ligue 2, suivis d'un barrage contre le 18ème de Ligue 1, comme cela est stipulé dans le règlement de la LFP.

Dans la mesure où les finales des coupes nationales masculines et féminines vont se dérouler cet été, les deux clubs de L2 estiment que des dates peuvent être trouvées pour disputer des play-offs et un barrage sans match aller-retour. Pour ce faire, les rencontres pourraient se jouer dans un stade unique avec le protocole médical de la FFF.