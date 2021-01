L2 - Clermont étrille Grenoble et réalise la bonne opération : le récap de la soirée

Pour la reprise du championnat, le Clermont Foot 63 réalise la bonne opération de cette 18ème journée de Ligue 2 en s’imposant (3-0) face au leader Grenoble.

Clermont commence bien l’année. Dans le froid de Gabriel Montpied, le CF63 l’a emporté (3-0) face au GF38, premier de L2 au coup d’envoi. Le début de match est pourtant à l’avantage des visiteurs, mais les grenoblois se font surprendre peu avant le quart d’heure de jeu. Sur un corner d'abord repoussé par la défense du GF38, Berthomier centre de nouveau pour Hountondji dont la tête rageuse vient battre Maubleu (13’). Dans la foulée de l'ouverture du score clermontoise, Grenoble obtient un coup-franc dévié de la tête par Djitté, mais Desmas se détend parfaitement pour sauver les siens. Après un penalty refusé à Grenoble pour une faute de Seidu sur Semedo, le GF38 laisse le ballon à l’adversaire. Clermont domine et se procure une énorme occasion, lancé par Magnin, Bayo se débarrasse de son vis à vis avec un rateau et déclenche une frappe du droit qui vient fracasser la barre (27’). 1-0 à la pause.

Grenoble domine mais se fait surprendre

Le début de la seconde période est à l’avantage des Isérois, Semedo est d’abord trop court pour couper un centre dangereux de Djitte puis Houtoundji manque de tromper son propre gardien après un tacle raté. Desmas se montre ensuite décisif après l’heure de jeu en repoussant une frappe d’un grenoblois. Clermont va aussi avoir des occasions mais Bayo tergiverse devant le but et préfère centrer en retrait au lieu de frapper. L’attaquant clermontois va ensuite trouver Berthomier dans la profondeur, mais la frappe du n°6 est trop écrasée. Le milieu offensif clermontois va se montrer beaucoup plus inspiré à la 77ème en envoyant Dossou dans le dos de la défense. L’ailier béninois ne tremble pas et ajuste Maubleu pour le 2-0. Dans les derniers instant du match, Mohamed Bayo glisse le ballon au fond des filets d'un geste malicieux. 3-0 score final. Avec ce succès le Clermont Foot remonte à la 4ème place du classement avec 33 points.

Dans les autres rencontres de la soirée, Troyes s’est imposé (2-0) contre Châteauroux et s’empare donc du fauteuil de leader. Bon résultat également pour Toulouse vainqueur (1-0) du Paris FC grâce à un but de Spierings. L’AJ Auxerre et le Stade Malherbe de Caen, tous les deux en course pour la montée en L1 se quittent sur un match nul (1-1). Sochaux s’impose (1-0) contre Dunkerque et remonte 7ème. Enfin malgré un but de Dylan Louiserre, Niort concède le nul à Rodez (1-1).

LES RÉSULTATS DE LA 18E JOURNÉE DE LIGUE 2

Mardi 5 janvier