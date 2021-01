L2 - Clermont s'impose face à Auxerre dans le choc du championnat !

En ouverture de la 21ème journée de Ligue 2, le Clermont Foot 63 s'est imposé (1-0) face l'AJ Auxerre dans ce choc au sommet du championnat. Les Auvergnats montent à la deuxième place du classement.

Ligue 2 - 21e Journée Clermont 1 - 01 - 0 Auxerre J. Dossou 13'



Clermont réalise le gros coup de la journée ! Au terme d'un match plaisant entre deux équipes joueuses, les hommes de Pascal Gastien ont pris le meilleur sur ceux de Jean-Marc Furlan. Le match débute fort, bien décalé par Berthomier, Nsimba adresse un centre à ras de terre, la reprise de Dossou est bien captée par Leon (4ème). La domination Clermontoise se poursuit et les coéquipiers de Magnin se procure une nouvelle occasion. Sur un centre brossé de Berthomier, Bayo reprend du plat du pied, mais sa volée est détournée sur la barre par Leon (10ème). Brillant sur cette action, le portier bourguignon s’incline deux minutes plus tard sur une frappe croisée de Jodel Dossou déviée par un défenseur. Le TGV Béninois inscrit son septième but de la saison et permet à Clermont de mener logiquement 1-0.

Auxerre est pris à la gorge et continue de subir, mais Berthomier ne trouve pas le cadre (21ème & 24ème). Les hommes de Furlan réagissent timidement, mais le coup de billard sur corner ne leur profite pas (29ème). Les coéquipiers d’Autret commencent à mettre le pied sur le ballon et sur une passe manquée dans ses 30 mètres par Gastien, Arcus est trouvé sur le couloir droit. Son centre est dégagé en corner par Hountondji qui devance Le Bihan qui rôdait (32ème)

Clermont touche encore le poteau

Le début de seconde période est aussi plaisant que le premier acte. Bernard adresse un centre millimétré depuis la gauche, Sakhi arrive lancé et place une tête surpuissante que Desmas claque miraculeusement en corner (51ème). Dans la continuité du corner, Clermont part en contre. La frappe contrée d’Allevinah revient dans les pieds de Gastien qui oblige Léon à se détendre (52ème). Le rythme ne retombe pas. Bien lancé par Allevinah, Bayo centre à ras de terre. Dossou laisse passer pour Bethomier qui enroule, mais sa frappe vient mourir sur le poteau gauche de Léon (55ème). Le portier auxerrois va ensuite être bien heureux de voir la frappe de l’excellent Zedadka fuir sa lucarne (69ème).

Le but du break se refuse à Clermont. Peu en vu dans cette rencontre, le meilleur buteur du championnat Le Bihan alerte Desmas qui se détend bien (75ème). Dans ces dernières minutes, Auxerre fait le siège du but de Clermont. Après un petit festival, Sakhi envoie une frappe dans le petit filet auvergnat (81ème). Clermont est recroquevillé dans sa surface. Sur un ultime contre, Iglesias, seul aux six mètres, manque de mettre les siens à l’abri et envoie une frappe dans les nuages. Le score ne bougera pas et Clermont s'impose sur le plus petit des scores. Après 13 matchs sans défaite, Auxerre tombe face à la meilleur défense de L2 (10 buts encaissés en 21 matchs pour le CF63 ndlr.) Les Clermontois portent leur total de points à 40, soit quatre de plus que les Bourguignons.