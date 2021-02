L2 - Clermont s'offre le leader Troyes, Auxerre écrase Toulouse : le résumé de la soirée

La 23ème journée de Ligue 2 nous offrait deux duels qui ont tenu toutes leurs promesses puisque Clermont (3ème) s'est imposé (2-1) face au leader Troyes, quand dans le même temps l'AJ Auxerre (4ème) a pris le meilleur (3-1) sur Toulouse (3ème)

Surprise en L2, le leader Troyes a chuté à Clermont. Alors que l'ESTAC monopolise le ballon, c’est Clermont qui se procure la première occasion sur un contre. Dossou percute et repique dans l’axe, sa frappe déviée reviens sur Berthomier dont la volée échoue à quelques centimètres du poteau droit de Gallon (10ème). Cette occasion a le mérite de réveiller les auvergnats qui ouvrent le score trois minutes plus tard. Dossou, encore lui, décale Zedadka dont le centre est renvoyé par la défense troyenne. Le ballon revient dans les pieds du latéral droit qui termine dans un angle fermé. Clermont pousse et se procure deux autres occasions mais ni Berthomier ni Bayo ne parviennent à attraper le cadre (15ème & 20ème). L’attaquant du CF63 va se rattraper peu avant la demi-heure de jeu en prenant Gallon à contre pied sur un pénalty obtenu par Dossou (29ème). Le réveil troyen intervient avec une frappe ras de terre de Barthelmé repoussé par Desmas en corner (33ème). Son homologue troyen s’illustre aussi sur une frappe de Tell (35ème).

Troyes domine mais Clermont ne craque pas

Le début de seconde période est à l’avantage des joueurs de l’Aube de plus en plus pressant, ce qui n’empêche pas Gastien de se procurer une énorme occasion mais sa frappe flirte avec le poteau gauche. La domination troyenne va finir par payer. Sur une frappe de Bozok, fraîchement entré en jeu, Desmas détourne miraculeusement en corner. Dans la continuité du coup de pied arrêté, Salmier coupe victorieusement un centre de Tardieu (72ème). Troyes pousse jusqu'au bout, mais Pintor manque le cadre dans le temps additionnel et le score ne changera pas. Clermont s'impose (2-1) et revient à quatre points de son adversaire du soir.

Dans l’autre choc de la soirée entre Auxerre (4ème) et Toulouse (2ème), l’AJA s’est imposée (2-0). Les hommes de Furlan se sont rendus le match facile en ouvrant le score dès l’entame grâce à une tête de Dugimont sur un centre de Sakhi (4ème). Les bourguignons parviennent à faire le break juste avant la pause sur une frappe de Ngando déviée. Dugimont va s’offrir un doublé à quinze minutes du terme. Healey réduira la marque en fin de match sur pénalty, mais c'est bien l'AJA qui l'emporte et reste quatrième en recollant sur le wagon de tête.

LES RÉSULTATS DE LA 23E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 23 janvier