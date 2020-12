L2 - Clermont vient à bout du Paris FC, Toulouse arrache la victoire contre Le Havre : le récap

En clôture de la 16ème journée de L2, le Clermont Foot 63 l'a emporté (3-2) face au Paris FC. Dans le même temps Toulouse a arraché sa victoire (4-3) face à Le Havre au bout du temps additionnel.

Qui a dit que la Ligue 2 n'était pas spectaculaire ? Avec 12 buts en deux matchs cet après-midi, l'antichambre du football français nous a réservé deux bons matchs de football. À commencer par ce Clermont Foot 63 - Paris FC. Rapidement devants grâce à un but de Dossou (7ème), bien lancé par Bayo, les hommes de Gastien vont dominer cette première période. L'ailier béninois va même s'offrir un doublé après une belle frappe croisée petit filet (22ème). Malheureusement pour les Clermontois, Ogier va inscrire un but contre son camp sur un centre parisien juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, Jason Berthomier va redonner deux buts d'avance au CF63 sur un nouveau service de Bayo. Mais après ce but, Clermont va reculer. Plein d'opportunisme, Julien Lopez réduit la marque à 3-2. Le PFC va ensuite pousser, mais Clermont ne craque pas et empoche les trois points de la victoire pour revenir à un point de son adversaire du jour. Après un début de saison canon, les joueurs de la capitale connaissent là un cinquième match sans victoire.

Et si Paris ne fait qu'enchaîner les contre performances, le club de Toulouse lui poursuit de sept succès sur les onze derniers matchs. Aujourd'hui le Téfécé a bataillé pour battre Le Havre. L'attaquant gallois Rhys Healey va pourtant mettre les siens sur la bonne voie en inscrivant un doublé (2ème & 12ème), mais Bonnet va réduite la marque (19ème). Plaisants dans le jeu, les Violets vont reprendre de l'avance grâce au génial Amine Adli (31ème). Supérieur aux normands, les hommes de Garande vont pourtant se faire surprendre en seconde période. Meras (50ème) et Alioui (83ème) participent au retour du HAC. Croyant ramené le point du nul du Stadium, les Havrais vont finalement céder à la 98ème minute sur un pénalty de Spierings. Le néerlandais offrent la victoire à Toulouse, nouveau 3ème de la Ligue 2.

LES RÉSULTATS DE LA 16E JOURNÉE DE LIGUE 2

Vendredi 18 décembre

AC Ajaccio - AS Nancy-Lorraine : 1-0

AJ Auxerre - Pau FC : 2-1

FC Chambly Oise - EA Guingamp : 3-0

USL Dunkerque - SM Caen : 2-3

Rodez Aveyron - LB Châteauroux : 1-1

FC Sochaux-Montbéliard - Grenoble Foot 38 : 1-1

ESTAC Troyes - Chamois Niortais FC : 1-0

Valenciennes FC - SC Amiens : 0-2

Samedi 19 décembre