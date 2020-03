L2 - Fin de série pour Troyes, Clermont et Le Havre enchaînent

Huit rencontres de la 28ème journée de Ligue 2 se jouaient ce vendredi soir. Clermont et Le Havre ont enchaîné tandis que Troyes a vu sa série s'arrêter face au Paris FC.

A domicile, Clermont a enchaîné une deuxième victoire consécutive face à Sochaux (2-0), la quatrième lors des cinq derniers matchs. Allevinah a ouvert le score juste après le quart d'heure de jeu (17e) puis Grbic a offert le break aux Auvergnats en fin de rencontre (83e). Ainsi, Clermont revient à hauteur de Lens à la troisième place. Le Havre a également enchaîné face à Auxerre (1-0). L'unique but de la rencontre a été inscrit dans le dernier quart d'heure par l'inévitable Kadewere (79e). Les Normands reviennent provisoirement à cinq points de la cinquième place, suivis de près par Valenciennes, vainqueur à Grenoble (1-3). Les Nordistes se sont imposés grâce à des réalisations de D'Almeida (10e), Guillaume (31e) et Chergui (83e), alors que Benet avait réduit l'écart au retour des vestiaires (53e).

Après quatre victoires de rang, Troyes a dû partager les points face au Paris FC (1-1). Kanté (38e) a répondu à l'ouverture du score de Tchimbembé (21e), alors que Tardieu avait manqué un penalty en faveur de Troyes au quart d'heure de jeu (15e). Avec ce faux pas, le club de l'Aube pourrait perdre sa deuxième place ce week-end. Dans les autres rencontres de la soirée, Châteauroux et Rodez se sont imposés sur le fil, respectivement face à Caen (2-1) et Guingamp (2-1). Diarra a été le héros castelroussin (90e), tandis que Bonnet s'est offert un doublé en toute fin de match pour les Ruthénois (89e). Enfin, Niort et Nancy se sont quittés dos à dos (1-1), tout comme Chambly et Le Mans (2-2). Dans un stade vide en raison du coronavirus, Chambly est parvenu à remonter un retard de deux buts après avoir évolué à dix depuis la 37ème minute. Le but de l'égalisation a été inscrit sur penalty (76e) lorsque les deux équipes étaient à dix contre dix.

LES RESULTATS DE LA 28EME JOURNEE DE LIGUE 2

Vendredi 6 mars

Chambly - Le Mans : 2-2

Châteauroux - Caen : 2-1

Clermont - Sochaux : 2-0

Grenoble - Valenciennes : 1-3

Le Havre - Auxerre : 1-0

Niort - Nancy : 1-1

Rodez - Guingamp : 2-1

Troyes - Paris FC : 1-1

Samedi 7 mars

15h : Ajaccio - Lorient

Lundi 9 mars

20h45 : Lens - Orléans