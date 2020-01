L2 - Fin de série pour Troyes, Le Havre et Ajaccio repartent de l'avant

La 20ème journée de Ligue 2 débutait ce vendredi soir avec huit rencontres au programme. Ajaccio et Le Havre sont repartis de l'avant, tandis que Troyes a vu sa série prendre fin à Clermont.

Alors que Lorient jouera lundi soir face à Caen et que Lens défiera Guingamp la semaine prochaine, Troyes a manqué une belle opportunité ce vendredi. A Clermont, le club de l'Aube est tombé (3-2) et a vu sa série de quatre victoires de rang s'arrêter. Tout avait pourtant bien démarré avec l'ouverture du score d'El Hajjam au quart d'heure de jeu (15e). Mais derrière, le serial buteur auvergnat, Adrian Grbic, s'est offert un doublé en dix minutes (28e, 38e). Ce dernier ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a réalisé le coup du chapeau en marquant un troisième but en fin de rencontre (83e). La réduction du score de Sacko (89e) est restée vaine pour l'équipe de Laurent Battles. Ainsi, Troyes reste troisième, à un point de Lorient, tandis que Clermont (5e) revient à cinq points de son adversaire du soir. Ce faux pas troyen profite également à Ajaccio puisque les Corses ont renoué avec la victoire face à Grenoble (3-1), après deux défaites consécutives. D'un doublé (39e, 46e), Courtet a participé à la victoire des siens, alors que Bayala avait marqué contre son camp juste après l'ouverture du score (42e). Dans le temps additionnel, El Idrissy a alourdi le score (90e+2).

Dans le bas de tableau, le Paris FC a concédé le nul dans les dernières minutes à Sochaux (1-1). Rabiu a ouvert le score (17e). En seconde période, Sané a manqué un penalty en faveur des Lionceaux (54e) mais Lasme a permis à son équipe de recoller (85e). Dans le même temps Châteauroux, malgré sa supériorité numérique, a dû cravacher pour venir à bout de Rodez (1-2) et Niort, malgré le départ de Pascal Plancque, a subi une cinquième défaite de rang en championnat face au Havre (0-1). C'est l'inévitable Kadewere qui a permis aux Normands de s'imposer (16e). A domicile, Nancy a dominé Valenciennes sur la plus petite des marges (1-0) grâce à une réalisation de Gueye (34e). Après neuf matchs sans victoire, Auxerre s'est enfin imposé, sur la pelouse du Mans (0-1). Enfin dans la dernière rencontre de la soirée, Chambly a battu Orléans (1-0) à domicile.

LES RESULTATS DE LA 20E JOURNEE DE LIGUE 2

Vendredi 10 janvier

Ajaccio - Grenoble : 3-1

Clermont - Troyes : 3-2

Le Mans - Auxerre : 0-1

Nancy - Valenciennes : 1-0

Niort - Le Havre : 0-1

Rodez - Châteauroux : 1-2

Sochaux - Paris FC : 1-1

Chambly - Orléans : 1-0

Lundi 13 janvier

20h45 : Lorient - Caen

Samedi 18 janvier

18h30 : Guingamp - Lens