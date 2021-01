L2 - Grenoble arrache le match nul face à l'AJ Auxerre !

La 19ème journée de Ligue 2 se poursuit et cet après-midi le Grenoble Foot 38 et l'AJ Auxerre se sont quittés sur un match nul (2-2). Alors qu'ils menaient 2-0, les hommes de Furlan ont manqué un pénalty avant de craquer dans les dernières minutes.

Grenoble a de la ressource. Leader de L2 à la trêve, le GF38 a su relever la tête et arracher le nul (2-2) face à l'AJA, après la défaite (3-0) à Clermont mardi. Aujourd'hui au stade des Alpes, les hommes de Hinschberger ont d'abord peiné face à l'AJ Auxerre de Mickaël Le Bihan. Meilleur réalisateur du championnat, le n°8 de l'AJA se distingue en ouvrant le score de fort belle manière. Après deux crochets sur Monfray, l'attaquant fusille Maubleu du gauche (23ème). Buteur pour la 14ème fois de la saison, Le Bihan va ensuite être à la passe sur le but du break. Excentré sur la gauche de la surface, l'ancien niçois réalise une louche pour trouver Sakhi qui reprend victorieusement de volée (50ème). Auxerre est devant et tente d'enfoncer le clou. L'intenable Sakhi obtient un pénalty. Le Bihan s'avance, mais bute sur Maubleu. L'arrêt du portier grenoblois remobilise ses coéquipiers qui se font de plus en plus pressants. Alors qu'ils auraient pu bénéficier d'un pénalty quelques minutes plus tôt, les locaux parviennent à réduire la marque grâce à Anani, à la réception d'un centre de Mombris (79ème). Galvanisés, les joueurs de l'Isère profitent de l'exclusion de Ndom (85ème) pour accroître leur domination et dans le dans additionnel Nestor égalise ! Sur un corner bien tiré par Perez, le capitaine envoie une reprise de volée surpuissante pour arracher le point du nul.

Avec ce résultat, Grenoble est troisième avec 35 points soit deux de plus que son adversaire du jour qui pointe à la cinquième place.

LES RÉSULTATS DE LA 19E JOURNÉE DE LIGUE 2

Vendredi 8 janvier

FC Sochaux-Montbéliard - Clermont Foot 63 : 0-0

Pau FC - FC Chambly Oise : 1-3

Paris FC - AC Ajaccio : 1-1

Chamois Niortais - Amiens SC : 0-2

AS Nancy-Lorraine - Rodez AF : 2-2

USL Dunkerque - ESTAC Troyes : 0-0

La Berrichonne de Châteauroux - EA Guingamp : 2-3

Le Havre AC - Valenciennes FC : 0-2

Samedi 9 janvier

Grenoble Foot 38 - AJ Auxerre : 2-2

Lundi 11 janvier