L2 - Grenoble s'offre Valenciennes et réalise la bonne opération de la 24ème journée : le récap' de la soirée

Grenoble s'est imposé (0-1) à Valenciennes ce vendredi soir lors du multiplex de la 24ème journée de Ligue 2. Un excellent résultat pour le GF38 qui profite du match nul d'Auxerre à Ajaccio (0-0) et de la défaite de Clermont à Rodez (2-0) pour grimper au classement.

Les Grenoblois se déplaçaientt à Valenciennes ce vendredi soir lors d'une rencontre comptant pour la 24ème journée de Ligue 2. Si les Valenciennois ont eu le contrôle du ballon pendant l'intégralité du match, les hommes d'Olivier Guégan ont multiplié les tentatives sans jamais réellement mettre en danger Esteban Salles (10 tirs, 2 cadrés). L'adversaire du soir n'était également pas très inspiré mais a en revanche eu plus de réussite. Après près de trois quarts d'heure de jeu, le GF38 a ouvert le score grâce à Ntim qui, sur un centre adverse, se troue complètement en tentant de dégager et propulse le ballon au fond de ses propres cages (74ème).

Un but contre son camp qui coûte cher à Valenciennes, qui voit maintenant la Ligue 1 s'éloigner. Le club des Hauts-de-France pointe à la 7ème place (32 points) et compte désormais douze points de retard sur la 3ème place où se trouve dorénavant Grenoble (44 points). La formation de Philippe Hinschberger ferme le podium et se trouve à seulement trois points du leader troyen (47 points), qui accueillera le Toulouse Football Club, deuxième (45 points), demain après-midi (15 heures). De son côté, le Clermont Foot 63 a raté une belle occasion de mettre la pression sur le duo de tête en tombant à Rodez (0-2). Suite à ce revers, les Clermontois reculent à la quatrième position (43 points).

Dans les autres résultats du soir, l'Amiens SC et le SM Caen se sont neutralisés (0-0). Comme l'En Avant Guingamp et l'USL Dunkerque (0-0), ou encore l'AC Ajaccio et l'AJ Auxerre (0-0). Le carton du soir est venu de Chambly, où les joueurs de l'Oise ont subi la loi du FC Sochaux-Montbéliard (1-4). Grâce à cette large victoire, les Lionceaux grimpent au huitième rang (32 points). Enfin, en bas de tableau, la bonne opération est à mettre au crédit de l'AS Nancy-Lorraine, qui a remporté un court mais très précieux succès au Stade Marcel-Picot face au Pau FC (1-0). Suite à cette victoire, l'ASNL grimpe à la seizième place (25 points).

LES RÉSULTATS DE LA 23E JOURNÉE DE LIGUE 2

Vendredi 5 février

AC Ajaccio - AJ Auxerre : 0-0

Amiens SC - SM Caen : 0-0

FC Chambly Oise - FC Sochaux-Montbéliard : 1-4

EA Guingamp - USL Dunkerque : 0-0

AS Nancy-Lorraine - Pau FC : 1-0

Chamois Niortais - La Berrichonne de Châteauroux : 1-1

Rodez AF - Clermont Foot 63 : 2-0

Valenciennes FC - Grenoble Foot 38 : 0-1

Samedi 6 février