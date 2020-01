L2 - Guingamp-Lens reporté après le décès de Nathanaël Julan

A la demande de l'En Avant Guingamp, et en accord avec le RC Lens et les diffuseurs de la rencontre, la LFP a accepté le report du match entre les Guingampais et Lensois. Touché par la perte de Nathanaël Julan, décédé vendredi dans un accident de voiture, l'EAG aura quelques jours de répit avant de retrouver la compétition. Le match, initialement programmé samedi 11 janvier, est décalé d'une semaine, soit le 18 janvier, à 18h30. Les obsèques de l'attaquant devraient se dérouler jeudi ou vendredi, au Havre.

En raison du drame que vit le club, la rencontre entre @EAGuingamp et @RCLens est officiellement reportée. Elle aura lieu le samedi 18 janvier à 18 h 30. #EAG #EAGRCL Merci au @RCLens , à la @LFPfr et aux diffuseurs, de leur compréhension. — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) January 6, 2020