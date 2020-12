L2 - Jérôme Leroy de retour à Châteauroux, Luka Elsner bientôt sur le banc ?

Club historique français, La Berrichonne de Châteauroux connaît des jours agités. Dernier de Ligue 2, le club du Berry pourrait rapidement être racheté par le saoudien Abdullah bin Mosaad, déjà propriétaire de Sheffield United (Premier League) et Beerschot (Jupiler League). Mais avant ce changement de dirigeant, Châteauroux a fait appel à son ancien directeur sportif Jérôme Leroy "afin d'assurer pendant une période d'un mois la transition sportive et la recherche d'un nouvel entraîneur" a expliqué le club dans un communiqué. Et selon les informations de Goal, Luka Elsner fait office de favori pour occuper le banc castelroussin. Limogé d'Amiens le 28 septembre dernier, le coach slovène est donc libre. Il pourrait venir tenter de sauver le club de la relégation en National.