L2 - L'AC Ajaccio et Le Havre se quittent dos à dos

En clôture de la 14ème journée de Ligue 2, l'AC Ajaccio et Le Havre AC n'ont pas pu se départager (1-1), ce lundi soir au Stade François Coty. Sur l'Île de Beauté, les Ciel-et-Marine ont ouvert la marque peu avant la pause, grâce à Pierre Gibaud (40ème). Mais, en milieu de seconde mi-temps, le club corse a recollé sur un penalty transformé par Gaëtan Courtet (65ème).

Ensuite, et malgré l'expulsion d'Hervé Bazile côté havrais (67ème), le score n'a plus évolué. Suite à ce score de parité, l'ACA gagne une place au classement et grimpe à la 15ème position (14 points). Les hommes de Paul Le Guen, quant à eux, enchaînent un cinquième match de rang sans succès et pointent à la 13ème place (18 points).

LES RÉSULTATS DE LA 14E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 5 décembre

ESTAC Troyes - Paris FC : 2-1

AJ Auxerre - Chamois Niortais : 6-0

Clermont Foot 63 - Pau FC : 3-0

FC Sochaux-Montbéliard - AS Nancy-Lorraine : 1-1

SM Caen - Grenoble Foot 38 : 1-1

USL Dunkerque - La Berrichonne de Châteauroux : 2-0

Chambly - Valenciennes FC : 1-2

Rodez AF - Amiens SC : 1-2

Toulouse FC - EA Guingamp : 2-2

Lundi 7 décembre