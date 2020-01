L2 - L'AC Ajaccio sur le podium, Lorient s'impose au finish face à Nancy

La 21ème journée de Ligue 2 débutait ce vendredi soir avec huit rencontres au programme. Valenciennes a renoué avec la victoire en s'imposant face au Mans, tandis que le leader Lorient s'est imposé dans les derniers instants face à Nancy

Après deux défaites d'affilée toutes compétitions confondues, Valenciennes a retrouvé le sourire en prenant logiquement le dessus sur sa pelouse face au Mans (1-0). Dominateurs dès le début du match, les locaux s'en sont remis à Teddy Chevalier, buteur sur penalty à la demi-heure de jeu. Les joueurs d'Olivier Guégan auraient pu faire le break en faisant preuve d'un peu plus de réalisme mais s'imposent finalement sur la plus petite des marges. Grâce à cette victoire, ils remontent à la cinquième place, à seulement huit points de Lens. L'AC Ajaccio de son côté grimpe sur le podium ce vendredi soir après s'être imposé dans les derniers instants face à Caen (0-1). Réduits à dix après l'exclusion de Jeannot (35e) les joueurs du Stade Malherbe ont longtemps tenu en se regroupant parfaitement dans leur moitié de terrain mais ont finit par craquer sur la dernière occasion du match signé Youssouf. Les joueurs de Pascal Dupraz ne sont plus qu'à trois points de la zone rouge, tandis que les valeureux Corses sont troisième, à deux points de Lens.

Lorient de son coté à longtemps cru s'être fait piéger par Nancy. Bien entrés dans leur match, les Merlus ont ouvert le score grâce à Marveaux (29e) avant de se faire rejoindre par Lybohy (74e) contre le cours du jeu. Mais solidaires et volontaires, les Lorientais ont finit par arracher la victoire au bout du temps additionnel grâce à l'inusable Bozok. L'équipe de Pélissier, leader du championnat se positionne chaque journée un peu plus comme un véritable candidat à la montée en Ligue 1. De l'autre côté du tableau, Auxerre a enchaîné une deuxième victoire de rang en s'imposant dans la difficulté face à Sochaux (2-1). L'équipe de Jean-Marc Furlan avait rapidement pris les devants en première mi-temps mais s'est fait peur lors du second acte en abandonnant complètement le ballon à des Sochaliens revenus avec de meilleurs intentions. Cette victoire permet aux Bourguignons de s'éloigner un peu plus de la zone de relégation tandis que leur adversaire du soir restent dans le ventre mou du classement.

Enfin dans les autres matchs de la soirée, Rodez et le Paris FC ont fait match nul (0-0), tandis qu'Orléans a dominé une piètre équipe de Guingamp (2-0). Grenoble et Chambly se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) et Châteauroux n'a pas fait mieux qu'un match nul face à Niort (1-1).

LES RESULTATS DE LA 21E JOURNEE DE LIGUE 2

Vendredi 25 janvier

Lorient - Nancy : 2-1

Grenoble - Chamblu : 0-0

Auxerre - Sochaux : 2-1

Paris FC - Rodez : 0-0

Chateauroux - Niort : 1-1

Orléans - Guingamp : 2-0

Caen - AC Ajaccio : 0-1

Valenciennes - Le Mans

Samedi 26 janvier

15h00 : Lens - Clermont

Lundi 28 janvier

20h45 : Le Havre - Troyes