L2 - L'AJ Auxerre s'offre le derby face à l'ESTAC Troyes

En clôture de la 4ème journée de Ligue 2, ce lundi soir, l'AJ Auxerre a remporté le derby face à l'ESTAC Troyes (2-1). Axel Ngando (37ème) et Mickaël Le Bihan (59ème) ont marqué pour les protégés de Jean-Marc Furlan, maîtres de leur sujet. Grâce à ce succès logique, le deuxième de l'exercice, le club îcaunais remonte à la onzième place du classement (6 points). Les hommes de Laurent Batlles, qui ont sauvé l'honneur dans les arrêts de jeu via Yoann Touzghar (90ème+1), concèdent leur deuxième revers de la saison et reculent au septième rang (6 points).

Ligue 2 - 4e Journée Auxerre 2 - 11 - 0 Troyes A. N'Gando 37'

M. Le Bihan 58'

91' Y. Touzghar



LES RÉSULTATS DE LA 4E JOURNÉE DE LIGUE 2

Samedi 19 septembre

Clermont Foot - Toulouse FC : 1-1

SM Caen - FC Chambly : 0-0

FC Sochaux - Rodez AF : 2-2

Pau FC - EA Guingamp : 0-1

Paris FC - AS Nancy-Lorraine : 0-2

Le Havre AC - Chamois Niortais : 0-1

Grenoble Foot 38 - AC Ajaccio : 2-0

US Dunkerque - Valenciennes FC : 1-0

Châteauroux - Amiens SC : 0-0

Lundi 21 septembre