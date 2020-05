L2 - La FFF refuse le passage à 22 équipes pour la L2 !

Sans surprise, la FFF a fait annuler la décision de la LFP sur le passage de la Ligue 2 à vingt-deux équipes la saison prochaine. Il y aura bien deux descentes (Le Mans et Orléans) et le format habituel sera conservé.

Cette décision ne fait que peu de surprise... En effet, le comité exécutif de la Fédération Française de Football a voté, ce mercredi, contre la décision de l'AG de la LFP, qui était en faveur du passage à une Ligue 2 à 22 équipes l'an prochain. La 3F, qui a le dernier mot dans cette histoire, envoie donc Le Mans et Orléans, respectivement 19ème et 20ème, directement en National 1. Pour rappel, Pau et Dunkerque (1er et 2e de N1) sont eux promus en L2.

D'après L'Equipe, les deux clubs vont probablement se tourner vers le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour contester cette décision. La FFF a estimé que ce passage à 22 équipes était contraire à l'intérêt du football français, puisque les autres championnats, que ce soit la L1 ou amateurs, ont tous connu des montées et des descentes.

LE COMMUNIQUÉ DE LA FFF

"Réuni ce jour, le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a décidé, en vertu de l’article 199 des règlements généraux de la FFF, de réformer la décision de l’Assemblée Générale de la Ligue de Football Professionnel en date du 20 mai 2020 adoptant un nouveau format de championnat de Ligue 2 à 22 clubs, sans descente, pour la saison 2020-2021.

En conséquence, les deux descentes réglementaires prévues pour la saison 2019-2020 sont maintenues et le championnat de Ligue 2 restera à 20 clubs pour la saison 2020-2021."