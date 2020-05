L2 - La LFP favorable à une Ligue 2 à 22 !

La saison prochaine de Ligue 2 pourrait se jouer à 22. C'est en tout cas ce qu'a voté la LFP ce mercredi. Mais la FFF pourrait s'y opposer...

L'hypothèse d'une Ligue 2 à 22 clubs prend du corps. L'assemblée générale de la LFP, qui se tenait ce mercredi après-midi, a validé ce format pour la saison 2020-2021, à en croire les informations de Ouest-France. Sur son site, L'Equipe précise qu'il a été adopté avec 55% des suffrages. Il permettrait au Mans et Orléans, respectivement 19e et 20e à l'issue de la 28e journée de championnat, de rester au deuxième échelon national, tout en y accueillant Pau et Dunkerque, promus depuis le N1.

Tout n'est pas encore joué, cependant, puisque le dossier va passer entre les mains de la Fédération, qui peut rejeter le vote de l'AG de la Ligue. Son comité exécutif devrait étudier cette possibilité dans les jours à venir et rien ne dit qu'il y sera favorable. Noël Le Graët, le président de la 3F, s'est en effet toujours montré opposé à l'idée de clôturer la saison sans relégation, alors que les championnats amateurs ont connu des descentes, comme la Ligue 1 d'ailleurs (Amiens et Toulouse sont relégués en L2).