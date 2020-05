L2 - La Ligue 2 à 22 : décision mercredi à la FFF

La semaine dernière, la Ligue de football professionnel s'est prononcée en faveur du passage de la Ligue 2 à vingt-deux clubs, afin d'éviter les descentes en National 1 du Mans et d'Orléans, respectivement 19e et 20e du championnat après 28 journées, tout en permettant les promotions de Pau et Dunkerque, 1er et 2e de N1.

Le dossier est désormais entre les mains de la FFF, qui va se décider lors de son prochain comité exécutif. Celui-ci se tiendra ce mercredi 27 mai, d'après les informations de La République du Centre. Rappelons que Noël Le Graët, le président de la Fédération, s'est récemment montré opposé au passage de la L2 à vingt-deux.