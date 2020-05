L2 - Le Mans et Orléans s'unissent pour sauver leur peau

Respectivement dernier et avant dernier de Ligue 2,Orléans et Le Mans sont relégués en National alors que la saison 2019-2020 n'a pu aller à son terme en raison des conditions sanitaires. Les deux clubs ne comptent pas accepter cette décision sans avoir tout tenté au préalable pour sauver leur peau en Ligue 2. A l'image d'Amiens qui a lancé une pétition pour une Ligue 1 à 22 équipes, Le Mans et Orléans ont publié un communiqué commun dans lequel ils demandent à ce que la Ligue 2 se joue avec 22 équipes la saison prochaine.

"Nous pouvons donc entendre qu'il puisse y avoir deux descentes en L2 afin de respecter les règlements. Cependant, sur le même principe de respect de nos statuts et règles, nous souhaitons que soit également reconnue la possibilité de changement de format de nos divisions, conformément à la convention signée par la FFF et la LFP. Cette convention permet de modifier en AG LFP le format de la L1 entre 18 et 20 clubs et de la L2 entre 16 et 22 clubs. Le vote proposé en AG pour passer la L2 à 22 sur la saison 2020-2021 respecte donc parfaitement les accords signés par la FFF et la LFP. Et, si le vote est positif, ce sera à nos instances de désigner les deux clubs repêchés selon des critères conformes à nos règlements" ont-ils écrit.