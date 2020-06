L2 - Le Mans et Orléans vont déposer des recours

Comme cela était envisagé suite à la publication d'un communiqué commun lorsque la FFF a refusé le passage d'une Ligue 2 à 22 équipes, Le Mans et Orléans vont déposer des recours. "Je pense qu'on va faire un recours au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et au Conseil d'État et je pense que dès mercredi, ça sera fait" a déclaré Thierry Gomez, le président du Mans lors d'une conférence de presse. Il a également précisé que l'US Orléans s'associait à cette démarche.